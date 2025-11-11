Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Sầm Sơn

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 11/11, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Thọ Xuân, phường Sầm Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu và Nhân dân tổ dân phố Thọ Xuân tham dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu và Nhân dân tổ dân phố Thọ Xuân đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát triển sản xuất, kinh doanh của tổ dân phố thời gian qua.

Đại diện tổ dân phố báo cáo tại ngày hội.

Tổ dân phố Thọ Xuân nằm ở phía Bắc phường Sầm Sơn, có 480 hộ với 2.400 nhân khẩu. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Chi bộ về phát triển kinh tế - xã hội, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố đã cụ thể thành các chỉ tiêu, giải pháp phù hợp, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện, đạt kết quả tích cực. Đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 65-70 triệu đồng/năm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại ngày hội.

Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Qua bình xét chất lượng hàng năm, tổ dân phố Thọ Xuân có trên 90% hộ đạt gia đình văn hoá. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, sinh hoạt cộng đồng dân cư được duy trì, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chung vui tại ngày hội.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng những kết quả tổ dân phố Thọ Xuân đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức, sẽ góp phần xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Người dân tổ dân phố Thọ Xuân chung vui tại ngày hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh mong muốn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể của phường Sầm Sơn nói chung và tổ dân phố Thọ Xuân nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, động viên Nhân dân tăng cường sức mạnh đoàn kết, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới. Đồng thời, tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để xây dựng, phát triển địa phương; phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa cao hơn nữa; tăng thu nhập bình quân đầu người.

Mỗi người dân tổ dân phố Thọ Xuân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng tổ dân phố ngày càng giàu đẹp, hiện đại. Cùng với đó, tích cực xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao tặng cán bộ, Nhân dân tổ dân phố Thọ Xuân bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Vũ Thị Xòe.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đã trao tặng cán bộ, Nhân dân tổ dân phố Thọ Xuân bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Vũ Thị Xòe; trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa trao các phần quà cho các học sinh, gia đình khuyến học tiêu biểu của tổ dân phố.

Phường Sầm Sơn tặng Giấy khen cho khu dân cư tổ dân phố Thọ Xuân và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Hải Đăng