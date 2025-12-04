Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, tặng quà Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2

Ngày 04/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa và Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2.

Đến thăm, tặng quà Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa, trong không khí đầm ấm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao những kết quả đạt được của Làng trẻ em SOS trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, Làng trẻ em SOS Thanh Hóa không chỉ là mái ấm của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự sẻ chia và nỗ lực chung tay vì tương lai trẻ em Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà và căn dặn các cháu Làng trẻ em SOS nỗ lực vượt khó vươn lên, chăm ngoan, học giỏi, gắng làm nhiều việc tốt, trở thành những người con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; vâng lời các mẹ, các dì, lớn lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Làng trẻ em SOS Thanh Hóa hiện có 31 cán bộ nhân viên thực hiện tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 110 trẻ em thuộc đối tượng trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trải qua 20 năm hoạt động, đến nay nhiều cháu đã lớn lên, trưởng thành, lập gia đình và có việc làm ổn định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị lãnh đạo Làng Trẻ em SOS ngoài nhiệm vụ chăm sóc trẻ, cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng huy động các nguồn lực xã hội để giúp các em được sống, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, đầm ấm như gia đình, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các cháu thiếu nhi, người già cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật tại Trung tâm.

Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng cho các đối tượng yếu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn Trung tâm tiếp tục quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng tạo dựng môi trường gia đình, giúp các em biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, từng bước xoa dịu những mất mát, thiệt thòi. Bên cạnh đó, chú trọng giúp trẻ phát triển toàn diện, khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, nuôi dưỡng ý chí và định hướng cho các em một cuộc sống tích cực, tương lai tốt đẹp.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của Trung tâm liên quan đến điều kiện tiếp nhận đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; khó khăn về việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; thời hạn của các hợp đồng lao động... để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tập trung giải quyết.

