Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại các xã Hà Trung, Tống Sơn

Sáng 25/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với lãnh đạo chủ chốt hai xã Hà Trung, Tống Sơn về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra công tác vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Trung.

Cùng tham gia có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Hà Trung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra công tác vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí yêu cầu chính quyền xã Hà Trung quan tâm bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, tổ chức vận hành tốt Trung tâm; đồng thời động viên cán bộ, công chức phấn đấu, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi cho người dân trên địa bàn.

Đoàn công tác làm việc với cán bộ chủ chốt xã Hà Trung.

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Hà Trung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã nghe xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm 2025 đến nay và kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc với xã Hà Trung.

Theo đó, ngay sau khi được thành lập và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hà Trung đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và Nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 243 tỷ 609 triệu đồng.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Các chính sách an sinh xã hội được địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả bước đầu mà cấp ủy, chính quyền xã Hà Trung đạt được trong gần 5 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển của xã.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Hà Trung.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên xã Hà Trung tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, quyết liệt, đồng bộ xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn, biến lợi thế về nguồn nhân lực, vị trí địa lý thành động lực cho sự phát triển.

Lãnh đạo xã Hà Trung tham dự buổi làm việc.

Xã cần tập trung khắc phục những hạn chế, vướng mắc, đồng thời xác định đúng, trúng các khâu đột phá để tập trung trí tuệ, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả với kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch xã, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan, phát huy lợi thế về không gian phát triển, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương, làm cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo ra động lực mới cho phát triển.

Đồng thời, cần bóc tách các dự án đang triển khai trên địa bàn, từ đó tập trung đầu từ vào những dự án trọng điểm, tránh dàn trải. Tập trung quản lý, chỉnh trang đô thị; hệ thống giao thông kết nối đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, xã Hà Trung phải xác định được tầm nhìn, thay đổi chất lượng nguồn nhân lực, trong đó cần quan tâm định hướng nghề nghiệp, phát triển, đào tạo nhân lực tay nghề cao, đặc biệt là cho lực lượng thanh niên địa phương; quan tâm đầu tư chất lượng giáo dục ở các cấp học.

Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật trạm y tế; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế, nhằm đáp ứng tốt việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân...

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyến, xã Tống Sơn.

Tại xã Tống Sơn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyến, ở thôn Nam Thôn và Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Nhang, ở thôn Bái Sơn.

Tại các gia đình, trong không khí đầm ấm, thân tình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, tỉnh Thanh Hóa và Nhân dân mãi mãi khắc ghi, tri ân sâu sắc những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước; quan tâm làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Nhang, xã Tống Sơn.

Tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong các Mẹ luôn khỏe mạnh, minh mẫn, là tấm gương sáng để giáo dục, động viên thế hệ trẻ và Nhân dân địa phương về sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước; không ngừng phát huy truyền thống yêu nước sâu sắc, cách mạng hào hùng, tinh thần kiên cường, bất khuất, gương mẫu thực hiện và vận động bà con Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phát huy hơn nữa truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện ngày càng tốt hơn các chế độ chính sách đối với người có công.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Tống Sơn.

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Tống Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã nghe xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh sau gần 5 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại diện lãnh đạo xã Tống Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành phân tích, làm rõ những khó khăn vướng mắc, đề xuất của các địa phương, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của xã Tống Sơn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Tống Sơn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tống Sơn tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó, cấp ủy, chính quyền xã phát huy tinh thần đoàn kết, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, tìm ra giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cấp ủy, chính quyền xã cần phải rà soát lại các dự án đang triển khai trên địa bàn, từ đó lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến thương mại, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, trạm y tế; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ của người dân, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, định hướng nghề nghiệp và quan tâm phát triển đào tạo nhân lực tay nghề cao, nhằm giải quyết việc làm cho người dân.

Lãnh đạo xã Tống Sơn tham dự buổi làm việc.

Nêu rõ tác động của ô nhiễm môi trường đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe người dân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Do đó phải tăng cường kiểm tra, giám sát công tác môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt tại các cơ sở khai thác đá. Cùng với đó, quan tâm bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị chính quyền xã Tống Sơn tiếp tục thay đổi phương thức và thích ứng với mô hình tổ chức mới theo hướng gần dân, sát dân, từ đó có những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

