Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn

Chiều 6/9, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 3 (bão Yagi) tại huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 3 tại thị xã Nghi Sơn.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Theo báo cáo nhanh của huyện Quảng Xương, địa phương có 813 phương tiện là tàu thuyền, bè mảng với 4.168 lao động đã vào nơi neo đậu an toàn. Để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3, huyện đã triển khai các nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn trên địa bàn. Theo đó triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên biển, cửa sông, ven bờ; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ...

Đối với thị xã Nghi Sơn, thị xã đã thực hiện công tác phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh và thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tàu thuyền huyện Quảng Xương đã vào nơi neo đậu an toàn.

Tính đến 12h ngày 6/9/2024, thị xã có tổng 1.835 phương tiện tàu thuyền đã về neo đậu an toàn. Ngoài ra, thị xã đã tổ chức kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn cho các công trình đề điều, hồ đập thủy lợi và các công trình phòng, chống thiên tai khác, các công trình trọng điểm đang thi công dở dang...

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao công tác triển khai thực hiện ứng phó với bão số 3 của các cấp chính quyền và người dân huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn tập trung chỉ đạo các xã, phường ven biển tuyệt đối không để người dân ở lại trên các thuyền bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản; chú ý hỗ trợ ngư dân trong công tác neo đậu, tránh để phương tiện tàu thuyền va đập, xảy ra cháy nổ khi neo đậu tránh trú bão. Đồng thời, xây dựng các phương án di dời dân trong vùng nguy hiểm khi có yêu cầu.

Các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó với cơn bão số 3 theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại khi có mưa, bão xảy ra. Đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn cho các công trình đề điều, hồ đập thủy lợi và các công trình phòng, chống thiên tai khác, các công trình trọng điểm đang thi công dở dang. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão, lũ khi có các tình huống xảy ra; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân chủ động các giải pháp ứng phó với bão, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Quốc Hương