Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên kiểm tra các điểm đê xung yếu và trạm bơm

Chiều 26/8, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra các điểm đê xung yếu và trạm bơm tại các địa phương.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trực tiếp kiểm tra sự cố sạt lở mái đê Sông Chu thuộc huyện Thọ Xuân cũ.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị chức năng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra trạm bơm tiêu Dân Quyền, xã Triệu Sơn. Tại đây hệ thống bơm đang được vận hành liên tục để đảm bảo tiêu thoát nước cho diện tích lúa sắp đến kỳ thu hoạch.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra vận hành trạm bơm tiêu Dân Quyền.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao đơn vị thủy nông và chính quyền địa phương đã chủ động trong việc vận hành hệ thống trạm bơm; đồng thời yêu cầu đơn vị, địa phương phải thực hiện bơm tối đa công suất, khơi thông dòng chảy, vận hành bơm tiêu một cách tốt nhất nhằm bảo đảm tiêu thoát nước cho sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra vận hành trạm bơm tiêu Dân Quyền.

Tiếp đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra tuyến đê tả sông Bưởi trên địa bàn xã Kim Tân; kiểm tra 8 sự cố sạt lở mái đê sông Chu thuộc vùng huyện Thọ Xuân cũ.

Sự cố sạt lở mái đê sông Chu thuộc vùng huyện Thọ Xuân cũ.

Trong đợt mưa, lũ ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 vừa qua, từ ngày 24/8 đến 13h ngày 26/8 trên địa bàn huyện Thọ Xuân (cũ) lượng mưa đo được khoảng 400mm. Hiện mực nước trên sông Chu tại trạm thủy văn Xuân Khánh là 10,12m, trên báo động I và dưới báo động II là 0,28m.

Hiện nay, trên toàn vùng huyện Thọ Xuân (cũ) đã xảy ra 8 sự cố sạt lở mái đê phía sông (tả sông Chu 6 sự cố, hữu sông Chu 2 sự cố); trong đó có 3 vị trí đã từng xảy ra sạt lở trong các đợt mưa lũ trước đây (tả sông Chu 2 sự cố, hữu sông Chu 1 sự cố).

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra sự cố sạt lở mái đê sông Chu thuộc vùng huyện Thọ Xuân cũ.

Đến nay, 8 sự cố đều đã được các chính quyền địa phương (Xuân Lập, Thọ Lập, Xuân Hoà, Thọ Xuân) phối hợp Hạt quản lý đê Thọ Xuân xử lý đảm bảo ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nước dâng cao tại xã Kim Tân.

Đê tả sông Bưởi đoạn qua địa phận xã Kim Tân vào thời điểm năm 2017 đã bị thấm vào đê và được gia cố vào năm 2019. Tuy nhiên từ thời điểm đó đến nay, mực nước sông Bưởi chưa lên đến vị trí thấm trước đây.

Trước nguy cơ nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao, xã Kim Tân đã duy trì các tổ trực 24/24 giờ; phân công lực lượng phân luồng giao thông, đồng thời chuẩn bị các vật tư, phương tiện tại chỗ để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Hiện tại, khu vực ngoài đê sông Bưởi nhiều hộ dân bị ngập. Xã Kim Tân đã tổ chức di dời 80 hộ đến nơi an toàn.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra đê tả sông Bưởi đoạn qua địa phận xã Kim Tân.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao công tác triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão và khắc phục sự cố đê của các cấp chính quyền, người dân địa phương.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động biện pháp phòng, chống mưa lũ, ngập lụt. Đồng thời, tăng cường bơm nước để tiêu úng kịp thời bảo vệ cây trồng. Đối với các khu vực đê có quy cơ cao cần phải theo dõi chặt chẽ mực nước sông; duy trì lực lượng ứng trực thường xuyên. Tăng cường vật tư để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Triển khai quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với đó, tuyên truyền các hộ dân sẵn sàng di dời khi cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về con người và tài sản.

