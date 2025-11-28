Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 28/11, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành) đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Lê Hợi)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Lê Hợi)

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng 345 đại biểu chính thức tham dự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Lê Hợi)

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả của nhiệm kỳ vừa qua; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: Lê Hợi)

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Lê Hợi)

Đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Lê Hợi)

Các đại biểu cũng đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa X và dự thảo Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ I; hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; tặng hoa các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 thôi không tham gia khóa mới và một số nội dung quan trọng khác của Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 thôi không tham gia khóa mới

Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Lê Hợi)

Ngày mai (29/11), Đại hội sẽ tiếp tục chương trình làm việc phiên thứ 2 và được tường thuật trực tiếp trên kênh TTV, các nền tảng số của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Phan Nga