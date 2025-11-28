Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 28/11, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu, đã đến dâng hương, báo công tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lê Hợi)

Tham gia đoàn dâng hương, báo công có các đồng chí lãnh đạo các tổ chức thành viên là Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa...

...và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lê Hợi)

Trong niềm xúc động, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI đã thành kính dâng nén tâm hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của đất nước và quê hương Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trình bày báo công dâng Bác. (Ảnh: Lê Hợi)

Đoàn đại biểu đã báo công dâng Bác về những kết quả đạt được, đặc biệt là kết quả của công tác mặt trận từ tỉnh tới cơ sở trong 2 năm 2024-2025. Đặc biệt, sự nỗ lực quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đa dạng các cơ chế phối hợp để phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể của đội ngũ những người làm công tác Mặt trận sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lê Hợi)

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đại biểu dự Đại hội nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lê Hợi)

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ và chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra, xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững và sớm trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Phan Nga