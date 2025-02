Phạt “nguội” vi phạm giao thông tại xã, phường

Theo phân cấp, công an các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm ghi nhận phản ánh của người dân về vi phạm giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin để xác minh, làm rõ thông tin và xử phạt “nguội” theo quy định. Quá trình triển khai phạt “nguội” đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Công an thị trấn Triệu Sơn làm việc với người dân (ảnh minh họa).

Thị trấn Triệu Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Triệu Sơn; đầu mối giao thông nối các xã trong huyện và có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế vùng. Để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, bên cạnh việc duy trì tốt mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự", Công an thị trấn Triệu Sơn còn thường xuyên tiếp nhận, xử lý thông tin, hình ảnh... của người dân cung cấp, phản ánh vi phạm giao thông. Tài liệu, hình ảnh người dân cung cấp được xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Trong năm 2024, Công an thị trấn đã tiếp nhận, xác minh, củng cố hồ sơ và xử phạt “nguội” 50 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền 18,5 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc chở người phía sau không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu ở bên trái; dừng, đỗ không đúng nơi quy định...

Đại úy Thiều Mạnh Cường, Phó trưởng Công an thị trấn Triệu Sơn, cho biết: Công tác xử phạt “nguội” được thực hiện nghiêm túc đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành các quy định pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Điểm nổi bật tại địa bàn thị trấn là sau những trường hợp vi phạm bị xử phạt, người dân đã có ý thức hơn trong việc đội mũ bảo hiểm cho con khi đưa đón con đến trường; học sinh khối THPT cơ bản chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện.

Phạt “nguội” góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Mọi người thường xuyên nhắc nhở nhau tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, loại bỏ dần tâm lý đối phó, chỉ chấp hành luật khi có lực lượng chức năng. Nhiều người cũng chủ động tìm kiếm thông tin về kiến thức giao thông, ý nghĩa các biển báo, các mức xử phạt khi vi phạm cũng như các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ... Đặc biệt, từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 với các quy định chặt chẽ và mức xử phạt nghiêm, đã tạo chuyển biến rõ nét, hướng tới một nền giao thông văn minh và an toàn.

Tại thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa), việc xử phạt “nguội” cũng được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Trong năm 2024, Công an thị trấn Bút Sơn đã củng cố hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với 56 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống camera an ninh và tài liệu người dân cung cấp. Riêng trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã có 26 trường hợp vi phạm bị xử phạt “nguội”. Công an thị trấn đã khai thác hiệu quả 51 mắt camera giám sát do công an thị trấn trực tiếp quản lý, theo dõi; đồng thời phát huy dữ liệu của hàng trăm mắt camera của các hộ dân trên các tuyến đường. Thông qua hệ thống camera đã góp phần làm tốt công tác phòng chống tội phạm, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trung tá Đậu Việt Dũng, Trưởng Công an thị trấn Bút Sơn, cho biết: Thị trấn có địa bàn rộng với 15 tổ dân phố, dân số đông lên tới hơn 14.600 nhân khẩu/3.600 hộ, lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Việc xử phạt “nguội” đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn, giảm dần các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông. Song thực tế triển khai, Công an thị trấn gặp không ít khó khăn như: phương tiện được mua đi, bán lại nhiều lần mà không thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ nên khó xác định được chủ sở hữu; hình ảnh người dân cung cấp bị mờ nhòe, khó xác minh thông tin; đường truyền còn hạn chế, chất lượng hình ảnh chưa rõ nét, khó nhận diện được đầy đủ các ký tự của biển số... Do vậy, cần quan tâm đầu tư mở rộng mạng lưới cũng như có kinh phí bảo trì, bảo dưỡng để hệ thống camera giám sát hoạt động tốt hơn.

Bài và ảnh: Việt Hương