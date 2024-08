Phạt nguội gần 16.000 trường hợp vi phạm giao thông

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay lực lượng Cảnh sát Giao thông trong tỉnh đã phát hiện, xử phạt nguội gần 16.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền trên 25 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Hiện nay 27/27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đã lắp đặt hệ thống camera giám sát với gần 150.000 mắt tại các tuyến và nút giao thông trọng điểm. Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phân tích, xử lý các thông tin, hình ảnh từ hệ thống camera giám sát và thông tin, hình ảnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp để xử phạt nguội. Trong đó, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như: người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, vạch kẻ đường, điều khiển xe chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định...

Trung tâm Giám sát an ninh đặt tại trụ sở Công an TP Thanh Hóa để phân tích, xử lý các thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự ATGT.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện, xử phạt nguội gần 16.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền trên 25 tỷ đồng.

Tất cả các trường hợp vi phạm xử phạt nguội đều được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Khi nhận được thông báo vi phạm về trật tự ATGT của cơ quan Công an gửi đến, chủ phương tiện hoặc người điều khiển phải có mặt tại cơ quan Công an để phối hợp giải quyết theo nội dung và thời hạn ghi trong thông báo. Nếu quá thời hạn mà tổ chức, cá nhân có liên quan không đến làm việc, cơ quan Công an sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế và gửi cảnh báo đến cơ quan đăng kiểm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương