Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng bộ huyện Đông Sơn ngày càng vững mạnh

Trải qua 94 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Đông Sơn luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo Nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hệ thống đường giao thông nông thôn xã Đông Tiến được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cầu giao thương của Nhân dân.

Ngày 25/6/1930, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, tại làng Hàm Hạ, tổng Kim Khê, nay là khu phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông, chi bộ Hàm Hạ - chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Đông Sơn và tỉnh Thanh Hóa được thành lập. Sự ra đời của chi bộ Hàm Hạ là một tất yếu lịch sử khách quan, đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Từ đây, giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp Nhân dân lao động của huyện Đông Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung đã có một chính đảng Mác-xít của giai cấp vô sản lãnh đạo, vững bước tiến lên trên con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc và quyền dân sinh, dân chủ của mình. Ngay sau khi được thành lập, chi bộ Hàm Hạ đã giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ, tháng 8/1930, tổ chức Nông hội đỏ được thành lập ở Hàm Hạ và từ làng Hàm Hạ đã phát triển rộng khắp sang các làng, xã khác, với tôn chỉ là đoàn kết nông dân, đánh đổ thực dân, phong kiến, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, chống quan lại địa phương cướp ruộng đất, công điền, công thổ, sách nhiễu nông dân. Sự ra đời của chi bộ Hàm Hạ đã trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Với ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng đối với phong trào cách mạng địa phương, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã đồng ý cho Đảng bộ huyện Đông Sơn được lấy ngày 25/6/1930 - ngày thành lập chi bộ Hàm Hạ là ngày truyền thống Đảng bộ huyện Đông Sơn.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Sơn đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, kiên trì phấn đấu, giành được nhiều thành quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo - thân thiện, đáp ứng thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”. Cấp ủy, chính quyền đã thực hiện tốt phương châm “Đột phá - Sáng tạo, Trọng tâm - Toàn diện, quyết liệt và hiệu quả” trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đến nay, Đông Sơn là địa phương giữ vững được sự ổn định và có bước phát triển; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc rõ rệt.

Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 63,64 triệu đồng/năm; thu ngân sách hằng năm đều vượt cao so với kế hoạch được giao; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,23%; hộ cận nghèo 1,61%. Phong trào XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là phong trào hiến đất, hiến công trình được Nhân dân hưởng ứng nhiệt tình tạo sức lan tỏa rộng rãi trên địa bàn toàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 73/85 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 85,88%; 9/13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt tỷ lệ 69,23%; 4/13 xã đạt NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 30,76%. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là 23/38 trường, đạt tỷ lệ 60,52%. An ninh chính trị luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả. Đảng bộ huyện 5 năm liên tục (2018-2022) được Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể BTV Huyện ủy 6 năm liên tục (2017-2022) được Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, BTV Huyện ủy được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Những thành tựu đã đạt được là cơ sở, tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động, sản xuất, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020-2025), xây dựng huyện Đông Sơn ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh: Thanh Huê