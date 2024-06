Đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết: Cách làm ở Triệu Sơn

Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết được Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn xác định là việc làm quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Cán bộ, đảng viên huyện Triệu Sơn tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đảng bộ huyện Triệu Sơn có 58 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 34 đảng bộ xã, thị trấn và 24 tổ chức cơ sở đảng cơ quan, trường học trực thuộc Huyện ủy; 443 chi bộ. Để việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện mang lại hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu đầy đủ, kịp thời các kế hoạch học tập; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Giai đoạn 2021-2023, Huyện ủy Triệu Sơn đã ban hành 1.832 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng các cấp. Cùng với ban hành các văn bản, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu khi tham gia học tập.

Ở Triệu Sơn, việc học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nội dung, thời gian, thành phần tham gia. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến và phát thanh đến tận cơ sở nhằm truyền đạt các nội dung một cách nhanh nhất đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo đảm tính chính xác, tiết kiệm, hiệu quả. Việc quán triệt, triển khai được tổ chức ở các cấp độ khác nhau (hội nghị do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức dành cho cán bộ chủ chốt; hội nghị do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức dành cho báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện, thành viên Ban Tuyên giáo, tuyên huấn của các địa phương, đơn vị; hội nghị do MTTQ và các đoàn thể huyện tổ chức dành cho cán bộ, đoàn viên, hội viên của đoàn thể mình; hội nghị do các đảng ủy, chi ủy cơ sở tổ chức dành cho toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị...). Số đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại 36 điểm cầu là 1.350 người/cuộc; đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp là 350 người/cuộc, tỷ lệ tham gia học tập đạt 99,8%. Sau mỗi hội nghị sẽ nhận xét về ý thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân tham gia học tập, chấn chỉnh tình trạng đi chậm, không đủ thành phần, học chưa nghiêm túc và lấy kết quả học tập, triển khai thực hiện nghị quyết là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên hằng năm.

Đối với cơ sở, các cấp ủy đảng căn cứ vào điều kiện thực tế và số lượng đảng viên để tổ chức các hội nghị với quy mô và hình thức phù hợp. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, am hiểu lý luận và thực tiễn sâu sắc truyền đạt tại các địa phương. Tại hội nghị sẽ dành nhiều thời gian để cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận kế hoạch hành động, phù hợp với tình hình của từng xã, thị trấn. Vì thế, các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện và các đảng bộ cơ sở đều được thực hiện hiệu quả, có nhiều sáng tạo và đột phá trên các lĩnh vực.

Cùng với học tập, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của đảng các cấp; việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; việc xây dựng mô hình, các giải pháp tháo gỡ khó khăn; kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, thời gian hoàn thành... Qua kiểm tra, giám sát đã nhắc nhở, hướng dẫn các địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp nên các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và địa phương được cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Triệu Sơn trong sạch, vững mạnh. Từ đó, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực học tập, lao động sản xuất, chung tay xây dựng huyện Triệu Sơn ngày càng phát triển. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế - xã hội của huyện tăng trưởng vượt bậc, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét.

Để xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024, đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025 và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2030, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua đó, làm cho sức sống của các chỉ thị, nghị quyết lan tỏa sâu bền và phát huy tác dụng tích cực trong thực tiễn, làm tăng thêm sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu lớn đã đề ra.

Bài và ảnh: Tố Phương