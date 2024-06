“Chuyển hóa” thanh niên: Lộ rõ âm mưu lôi kéo, kích động thâm độc của các thế lực thù địch (Bài cuối) - Thanh niên không cuộn mình trong “chiếc kén”

Là đội dự bị tin cậy của Đảng, thanh niên đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vai trò này bao gồm truyền bá và nắm vững tư tưởng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; khơi dậy sức trẻ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cống hiến cho xã hội, cho sự phát triển của đất nước...

Tuổi trẻ Nông Cống tham gia hỗ trợ phát quang, thực hiện dự án thi công đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: Lê Phượng

Khát vọng cống hiến

Có rất nhiều định nghĩa về tuổi trẻ mà mẫu số chung là: Tuổi trẻ đồng nghĩa với sức bật, sự đổi mới, sáng tạo, tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm. Tuổi trẻ là mùa xuân của đời người thì người trẻ - thế hệ trẻ là mùa xuân của xã hội.

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ giao tuyển chọn 4.096 công dân nhập ngũ. Trong đó có 3.655 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 441 công dân tham gia nghĩa vụ công an Nhân dân. Trong số công dân tham gia nghĩa vụ quân sự có 5 công dân là nữ và cô gái trẻ tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền Nguyễn Thị Quỳnh, xã Đông Quang (Đông Sơn) chính là 1 trong số 5 nữ công dân nghị lực và bản lĩnh ấy. Chia sẻ với phóng viên, Nguyễn Thị Quỳnh phấn khởi: "Em rất yêu màu xanh áo lính, thích môi trường quân đội, vào đấy em sẽ được rèn luyện để mình cứng rắn và trưởng thành hơn. Đặc biệt, từ nhỏ nhìn thấy bố công tác trong ngành quân đội với nhiều vất vả, cống hiến, em càng nung nấu có ngày được đứng trong hàng ngũ quân đội, để trải nghiệm những khó khăn mà bố trải qua".

Đam mê môn Vật lý và giành được nhiều giải thưởng với môn học này, Lê Viết Hoàng Anh, cựu học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Lam Sơn đã vượt qua 398 thí sinh đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ để mang vinh quang về cho đất học xứ Thanh với tấm Bằng khen tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) lần thứ 23 tổ chức tại Mông Cổ và Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) lần thứ 53 năm 2023 được tổ chức tại Nhật Bản.

Không giấu được niềm xúc động và tự hào vì những cố gắng, nỗ lực trong thầm lặng đã đến ngày hái quả ngọt, Lê Viết Hoàng Anh cho biết: "Giải thưởng này là món quà ý nghĩa nhất mà em muốn dành tặng cho mẹ và gia đình, những thầy, cô đã đồng hành cùng em trong suốt chặng đường vừa qua. Trong tương lai, em sẽ tiếp tục cố gắng, vượt qua giới hạn để có thể chạm tay đến ước mơ mà mình đã đề ra".

Quay ngược thời gian trở lại đại dịch COVID-19, khi cả thế giới vẫn đang phải oằn mình chống “giặc” COVID-19, ở Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng, chúng ta vẫn thường trực nhìn thấy những gương mặt trẻ, những hình ảnh đẹp đẽ về những người trẻ đang ở tuyến đầu chống dịch. Trong quá khứ chúng ta từng có những thế hệ sinh viên, đội ngũ y, bác sĩ trẻ... sẵn sàng viết đơn xin ra trận, bỏ dở việc học hành, sự nghiệp thì trong đại dịch chúng ta lại nhìn thấy những sinh viên trường y, những y, bác sĩ trẻ xin được bổ sung vào đội ngũ những người ở tuyến đầu chống dịch. Nhìn thấy hình ảnh những anh bộ đội không quản ngày đêm phục vụ Nhân dân ở khu cách ly. Lặng thầm trong gian bếp với những tất bật, lo toan, song những “anh nuôi", ”chị nuôi” vẫn giữ vững tâm thế của người lính Cụ Hồ luôn ý thức và trách nhiệm phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Lịch sử đã trải qua những cuộc chiến tranh vệ quốc thần thánh của dân tộc, chúng ta đã từng có những lớp lớp thanh niên luôn ở tuyến đầu. “Tuổi 20 khi lẽ đời đã thấy/ Thì xa xôi cách mấy cũng lên đường”... Qua những năm tháng hòa bình, tuổi trẻ không còn lúc nào cũng phải ở tuyến đầu chiến đấu với quân thù. Chuyển sang giai đoạn hội nhập với thế giới, một thế hệ trẻ lớn lên trong đầy đủ vật chất, trong tiếp cận rất nhanh với khoa học, công nghệ và thông tin. Còn khi đất nước gặp khó khăn, những người trẻ tuổi vẫn luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi hiểm nguy nhất, khó khăn nhất. Lớp lớp những người trẻ tuổi vẫn đang miệt mài học tập, rèn luyện, cống hiến. Một thế hệ trẻ đã khác trước, đã bước ra ngoài thế giới, đã đầy đủ điều kiện để có thể phát triển tốt nhất, nhưng vẫn không bao giờ được quên trách nhiệm với cộng đồng, với Tổ quốc.

Ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh niên đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vai trò này bao gồm truyền bá và phân tích đúng, rõ nét tư tưởng, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đối với thanh, thiếu niên.

Để truyền những năng lượng và lan tỏa các thông tin tích cực đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, Thượng úy Lê Văn Vỹ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Thọ Xuân đã tích cực tham mưu và đề xuất triển khai nhiều nội dung, biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm. Đồng thời, không ngừng nghiên cứu tài liệu, tích lũy kiến thức để triển khai hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thời gian công tác tại đơn vị, Thượng úy Lê Văn Vỹ cũng trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện Thọ Xuân triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình và các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xây dựng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đáng chú ý, năm 2021, Vỹ đã tham mưu và trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn, kiêm biên tập viên chương trình “An ninh Thọ Xuân” phát trên Cổng thông tin điện tử của huyện để tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Thông tin xấu, độc là một thuộc tính, mặt trái của môi trường thông tin. Khi mặt trái, tiêu cực hay đời sống kinh tế - xã hội càng khó khăn thì thông tin xấu, độc sẽ càng xuất hiện nhiều, bởi âm mưu làm cho đất nước suy sụp vốn dĩ là mục tiêu chưa bao giờ dừng lại của các thế lực thù địch. Vì vậy, việc ngăn chặn sự xuất hiện của thông tin xấu, độc đòi hỏi phải có sự đồng bộ và trách nhiệm. Để mở rộng “vùng xanh” trên không gian mạng, với vai trò là lực lượng xung kích, tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã xây dựng những “biên cương văn hóa” ngay từ cơ sở.

Chị Nguyễn Hồng Anh, Bí thư Huyện đoàn Quảng Xương, cho biết: “Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng internet, mạng xã hội của tổ chức đoàn, hội, Huyện đoàn đã xây dựng, điều hành các trang thông tin điện tử, kênh youtube, fanpage, facebook, zalo... trong thanh niên để đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Định kỳ cung cấp thông tin định hướng, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về sử dụng mạng xã hội, nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Ngoài ra, hướng tới Huyện đoàn cũng chủ động khảo sát trực tuyến trên internet, mạng xã hội, phân tích, khảo sát và xây dựng báo cáo phản ứng dư luận và tác động xã hội về các vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội, đặc biệt là giới trẻ quan tâm”.

Theo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, hiện trên địa bàn tỉnh đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Lý luận trẻ” cấp tỉnh và CLB “Lý luận trẻ” cấp huyện. Đây là mô hình mới, được thành lập và triển khai theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm tập hợp cán bộ, đoàn viên, thanh niên có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị; đồng thời trang bị cho thành viên kỹ năng nhận diện, phòng, chống và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng...

Các CLB “Lý luận trẻ” được duy trì sinh hoạt trực tiếp định kỳ thường xuyên theo quý, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng. Là chủ nhiệm CLB “Lý luận trẻ” tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh, cho biết: “Sự ra đời của CLB “Lý luận trẻ” đã góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đoàn, nhất là đã trở thành đợt sinh hoạt lý luận chính trị hấp dẫn, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi đến các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh”.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình CLB, Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo thành lập, nhân rộng CLB trong các cơ sở đoàn. Phát huy vai trò của tuyên truyền viên, báo cáo viên nòng cốt, định hướng, dẫn dắt CLB “Lý luận trẻ” các cấp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, nhất là thường xuyên chia sẻ bài viết chính thống, thể hiện quan điểm, góp phần tích cực vào đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Đồng thời, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn xã hội; công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

Trải qua các giai đoạn phát triển, Ðảng ta luôn đề cao vị trí, vai trò của thanh niên, đó là “Lực lượng kế tục và phát triển những thành tựu cách mạng của cha anh” trong tiến trình cách mạng. Ngày nay, trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng phức tạp, nhất là sự bùng nổ cách mạng 4.0, công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước trên các bình diện, nhất là bình diện tư tưởng, văn hóa càng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Về vấn đề này, Nghị quyết Đại hội Đảng (khóa XIII) đã nhấn mạnh về sự cần thiết tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bởi vậy, với vai trò là lực lượng kế tục và phát triển, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch cũng chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, công việc tự giác và thường xuyên của đoàn viên, thanh niên để cùng chung sức bảo vệ những thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Nhóm PV