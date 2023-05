(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-5, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa được biết, thông qua các videoclip và hình ảnh thu thập được, mới đây, Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành triệu tập nhóm thanh niên có hành vi vi phạm trật tự ATGT lên trụ sở Công an để làm việc...

{title} Xử phạt 18,2 triệu đồng đối với 3 thanh niên có hành vi vi phạm trật tự ATGT Sáng 17-5, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa được biết, thông qua các videoclip và hình ảnh thu thập được, mới đây, Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành triệu tập nhóm thanh niên có hành vi vi phạm trật tự ATGT lên trụ sở Công an để làm việc... Theo đó, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn TPThanh Hoá, tổ công tác 282 của Công an thành phố đã phát hiện 3 thanh niên đang điều khiển 3 xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi phát hiện tín hiệu dừng xe của lực lượng công an, 3 thanh niên này đã không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông qua hệ thống camera giám sát, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng xác minh được nhóm thanh niên nói trên là: Lê Ngọc Hòa, sinh năm 2003 ở phường Ngọc Trạo; Trần Duy Anh, sinh năm 2004 và Nguyễn Văn Huy, sinh năm 2004 đều ở phường Đông Hương. Tiến hành triệu tập 3 thanh niên này lên cơ quan Công an làm việc, Công an thành phố đã phân tích, chỉ rõ những hành vi vi phạm của từng người. Đồng thời, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 18,2 triệu đồng về các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Riêng trường hợp của Nguyễn Văn Huy bị lập thêm biên bản vì hành vi đánh võng trên đường trong đô thị. Cả 3 phương tiện vi phạm đều bị tạm giữ theo quy định. Công an thành phố cũng đã yêu cầu 3 thanh niên viết cam kết không tái phạm và thông báo cho gia đình, chính quyền địa phương biết để phối hợp quản lý, giáo dục, răn đe. Quốc Hương

