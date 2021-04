Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn và ma túy trên các tuyến giao thông trọng điểm

Tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia, có chất ma túy là một trong những nguyên nhân chính khiến tai nạn giao thông ngày càng gia tăng. Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, ma túy, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ma túy tại các tuyến trọng điểm có mật độ tham gia giao thông cao.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 47, đoạn qua huyện Triệu Sơn.

Mới đây, ngày 16-4-2021, Phòng CSGT đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với ông Lê Văn Ký, xã Yên Tâm, huyện Yên Định, điều khiển xe mô tô BKS: 36B5-432.09 trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; không có giấy phép lái xe. Cơ quan chức năng đã tạm giữ phương tiện, xử phạt 3.500.000 đồng.

Trước đó (ngày 14-4), tổ tuần tra, kiểm soát Phòng CSGT kiểm tra, phát hiện xe ô tô BKS 36A-43521 do lái xe Bùi Trung Kiên, sinh năm 1985, địa chỉ xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1lít khí thở. Cơ quan chức năng đã tạm giữ phương tiện 7 ngày, xử phạt 7.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Trước diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các lực lượng, nòng cốt là lực lượng CSGT triển khai đợt cao điểm từ 15-3 đến 31-12 tổng kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và tuần tra, xử lý theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

Thực hiện kế hoạch, Phòng CSGT và công an các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên các quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm có đông phương tiện thường xuyên qua lại... trong đó, tập trung vào đối tượng xe mô tô, ô tô con, ô tô chở khách, ô tô tải, xe vận tải container... Trọng tâm của đợt ra quân là chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đáng chú ý, theo chỉ đạo của Bộ Công an, trong toàn bộ quá trình làm việc, lực lượng CSGT được ghi nhận bằng hình ảnh thông qua các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được cấp phép, đặc biệt là camera mini gắn trên người chiến sĩ CSGT để ghi lại toàn bộ hình ảnh nhằm công khai minh bạch. Trong trường hợp người vi phạm không chấp hành việc đo nồng độ cồn, xét nghiệm nhanh ma túy thì lực lượng chức năng có căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật. Qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông; đồng thời góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Sau 1 tháng thực hiện kế hoạch, lực lượng CSGT, trật tự toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 3.048 trường hợp vi phạm (trong đó, vi phạm nồng độ cồn 640 trường hợp; phạt tiền 2,67 tỷ đồng; ma túy 2 trường hợp, phạt tiền 70 triệu đồng).

Đại tá Lê Văn Chiến,Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Đợt ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm được lực lượng Phòng CSGT thực hiện nghiêm túc và quyết liệt, ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng lên; tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục ổn định và có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Từ nay đến cuối năm, tình hình trật tự, an toàn giao thông được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Để kiểm soát tình hình, lực lượng CSGT trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm pháp luật nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng.

Một trong những cách làm mang lại hiệu quả cao trong đợt kiểm soát lần này là lực lượng CSGT kết hợp có hiệu quả việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm với thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho lái xe, chủ phương tiện và quần chúng Nhân dân. Theo đó, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền tại cụm dân cư, nút giao thông trọng điểm, trên phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, trong quá trình kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở lái xe nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Do vậy, hầu hết lái xe, chủ phương tiện đều nắm bắt được kế hoạch và phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các nội dung, quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Từ nay đến ngày 31-12-2021, lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện kiểm tra đồng bộ và kiên quyết nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến. Đồng thời, tăng cường tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Bài và ảnh: Lê Phượng