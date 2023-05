Tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Sáng 12-5, Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội Khoá XV. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Quốc hội khóa XV gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đây là những dự án luật có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND và lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia ý kiến đối với các dự thảo luật.

Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến phát biểu tham luận. Các ý kiến đã góp phần làm rõ thêm sự cần thiết của việc xây dựng các dự án luật và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 5 dự án luật trong đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm ANTT nói riêng.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến kết luận hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh: Việc xây dựng các dự án luật trên trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết, giúp lực lượng Công an chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về bảo đảm ANTT, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Ý kiến của các đại biểu sẽ được Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Công an tiếp thu, hoàn chỉnh các dự án luật trình Quốc hội nghiên cứu, xem xét thông qua.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các đại biểu sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các dự án luật trên để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ đối với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong việc chỉ đạo, xây dựng, ban hành các dự án luật, ủng hộ lực lượng Công an nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với Công an các đơn vị, địa phương, đồng chí Giám đốc yêu cầu, sau hội nghị này cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý của CBCS và Nhân dân vào các dự án luật; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân để mọi người biết và đồng tình ủng hộ. Đồng thời chủ động ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa các thông tin, nội dung xuyên tạc, sai sự thật về chủ trương xây dựng, ban hành các dự án luật của Đảng, Nhà nước.

Mai Hà