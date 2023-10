Triệt xóa điểm phức tạp về sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thanh Hóa phát hiện thời gian gần đây tại quán JP CLUB, địa chỉ tầng 3 tòa nhà 19 Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa có nhiều hoạt động phức tạp liên quan đến việc sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý...

Lực lượng Công an kiểm tra quán bar JP CLUB và các đối tượng dương tính với ma tuý.

Trước tình hình đó, Công an TP Thanh Hóa đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an TP Thanh Hoá xác định, quán JP CLUB là quán kinh doanh đồ uống nhưng hoạt động giống mô hình của quán Bar, Pup. Sau thời gian dài bị tạm dừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19 và yêu cầu phòng cháy chữa cháy, thời gian gần đây cơ sở này bắt đầu hoạt động trở lại. Trong quá trình hoạt động, tại cơ sở này thường xuyên xuất hiện các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập và có biểu hiện sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Để đấu tranh triệt xoá điểm phức tạp về ma tuý này, khoảng 00h30 ngày 21/10/2023, Công an TP Thanh Hóa đã huy động hơn 50 CBCS bất ngờ kiểm tra quán JP CLUB 19 Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Tại thời điểm kiểm tra, quán có khoảng 70 người, trong đó có 4 bàn sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ các chất ma túy và các đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma tuý. Qua test nhanh, có 25 đối tượng dương tính với ma tuý.

Hiện Công an TP Thanh Hoá đang củng cố hồ sơ, sàng lọc các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Hoà (Công an tỉnh)