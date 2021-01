Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp dịp cuối năm

Vào thời điểm trước Tết Nguyên đán hoạt động tội phạm thường có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Dù chỉ chiếm hơn 20% trong tổng số vụ vi phạm pháp luật, tuy nhiên hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp tài sản lại có diễn biến ngày càng phức tạp.

Công an huyện Nga Sơn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dịp cuối năm tại Trường trung cấp nghề Nga Sơn.

Vừa qua, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an thị xã Nghi Sơn đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Cừ ở xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa là đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh, liên huyện đã gây ra gần 20 vụ trộm cắp với giá trị tài sản hàng tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên sau khi ra tù lại tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Trước khi thực hiện hành vi trộm cắp Cừ chuẩn bị cưa cắt khóa, xà beng, dùi cui điện, dao, kiếm, một mình đi xe máy không biển kiểm soát dọc Quốc lộ 1A từ Thanh Hóa vào thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, thấy gia đình nào sơ hở là đột nhập, phá két, phá tủ trộm cắp. Chỉ tính từ đầu tháng 11-2020 đến khi bị bắt, đối tượng này đã liên tiếp gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản hàng tỷ đồng.

Công an huyện Hà Trung cũng vừa phá 2 chuyên án, bắt giữ Trịnh Thế Long, Tạ Nhất Đoàn, Lưu Đức Vượng và Trịnh Hữu Tuyên là 4 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Yên Định, thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn. Các đối tượng này đã gây ra 15 vụ trộm xe máy, máy tính, điện thoại, đồ dùng tại nhà dân, doanh nghiệp trên địa bàn với tài sản thu được ước tính trên 550 triệu đồng.

Công an huyện Đông Sơn vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Đăng Phương, Trần Viết Tú, và Nguyễn Đăng Cường về hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn dân cư. Chỉ tính từ đầu tháng 12-2020 đến khi bị bắt, 3 đối tượng này đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đông Sơn với tổng giá trị tài sản hàng chục triệu đồng.

Qua điều tra, xử lý các vụ trộm cắp tài sản cho thấy, hầu hết các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của người dân. Trước khi gây án, chúng thường tìm hiểu tình hình, địa bàn, quy luật đi lại, sinh hoạt và những sơ hở của gia chủ rồi lợi dụng ban đêm hoặc thời điểm gia chủ đi vắng để cạy phá khóa cửa, đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản.

Các đối tượng có xu hướng cấu kết thành băng, ổ nhóm, hoạt động lưu động liên địa bàn và sẵn sàng chống trả lại lực lượng truy bắt.

Để chủ động đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, thời gian qua Công an các đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm thương mại và quần chúng Nhân dân các biện pháp phòng ngừa, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản và đấu tranh tố giác tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp nói riêng.

Để làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an TP.Thanh Hoá đã chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều kế hoạch, biện pháp công tác nghiệp vụ chuyên sâu, tập trung rà soát, lập danh sách, hồ sơ các băng nhóm, đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản, nhất là các băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp để đấu tranh triệt xoá. Nhờ đó, trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm cuối năm, Công an TP.Thanh hoá đã điều tra khám phá và triệt xoá nhiều chuyên án trộm cắp lớn như các chuyên án về trộm cắp xe máy, trộm cắp trong khu dân cư.

Để tiếp tục kiềm chế và đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm trộm cắp tài sản cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, nhất là ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác của người dân trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của mình. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đấu tranh quyết liệt với tội phạm trộm cắp để đảm bảo ANTT và tài sản cho nhân dân vui xuân, đón tết.

Minh Phương