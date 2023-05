Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới

Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới và 192 mốc giới tiếp giáp với các huyện Xốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm vẫn có nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt 2 đối tượng vận chuyển 15.000 viên ma túy tổng hợp tại bản Kéo Té, xã Nhi Sơn (Mường Lát).

Về ngoại biên, hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng ở thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn câu kết với nhau vận chuyển ma túy ra các tụ điểm giáp biên giới thuộc các huyện Viêng Xay, Sốp Bâu, Sầm Tớ tập kết, sau đó móc nối với các đối tượng người Việt Nam vận chuyển ma túy qua biên giới tỉnh Thanh Hóa vào nội địa tiêu thụ. Phía nội biên, nổi lên là hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép heroin, ma túy tổng hợp trên tuyến biên giới Mường Lát, Quan Hóa. Tội phạm lợi dụng địa hình hiểm trở, đêm tối để hoạt động; thường xuyên thay đổi địa điểm mua bán, giao nhận để trốn tránh sự kiểm soát, phát hiện của các lực lượng chức năng.

Từ thực tế trên, thời gian qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy và tội phạm cùng các đơn vị tuyến núi tập trung nắm tình hình ở nội, ngoại biên, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, hoạt động liên quan đến tội phạm buôn bán người, buôn lậu và gian lận thương mại. Cùng với đó, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025"; Kế hoạch số 240/KH-UBND, ngày 12-11-2020 của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới đất liền, giai đoạn 2021-2025”. Ngoài ra, BĐBP tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn quản lý chặt chẽ hệ thống đường biên, mốc quốc giới, duy trì thực hiện nghiêm túc Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Lào, Nghị định 34, 112 của Chính phủ về quy chế biên giới, cửa khẩu; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, tuần tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm chủ quyền an ninh biên giới 2 nước; đấu tranh có hiệu quả hoạt động móc nối, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông sang Lào theo phỉ; ngăn chặn người Mông di cư tự do, truyền đạo trái phép...

Từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức đấu tranh thành công 1 chuyên án, thực hiện 8 kế hoạch nghiệp vụ. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 9 vụ/12 đối tượng, thu giữ 62,211 gam heroin, 17.438 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác. Hoạt động xuất nhập cảnh trái phép cơ bản được kiểm soát, từ đầu năm 2023 đến nay BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ/7 đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Khởi tố, chuyển cho lực lượng công an 4 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng, với số tiền 19 triệu đồng... góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Bài và ảnh: Khánh Linh