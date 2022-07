Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5-4-2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện. Theo đó, các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự, ATGT và chống ùn tắc giao thông theo Nghị quyết số 48 của Chính phủ.

Cảnh sát giao thông, Công an TP Thanh Hóa tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn.

Mục đích là xây dựng, hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, ATGT nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông, hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; đồng thời, triển khai có hiệu quả các đề án, dự án về bảo đảm trật tự, ATGT, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, ATGT vào các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị và nông thôn. Quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và nhu cầu vận tải trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các dự án giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Kiểm soát chặt chẽ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, nhất là trong các khu vực trung tâm đô thị; tăng cường thanh tra, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện thủy nội địa và điều kiện hoạt động của các cảng, bến thủy nội địa. Đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho các tổ chức, cá nhân, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giao thông - vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông. Nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT; năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông. Tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông. Giảm số thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% đến 10%; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. UBND tỉnh yêu cầu kế hoạch hành động bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, đáp ứng các yêu cầu tại Nghị quyết số 48 của Chính phủ; đồng thời, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua hệ thống thông tin cơ sở. Tổ chức vận động xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho các tổ chức, cá nhân cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Nghiên cứu triển khai việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT qua các nền tảng công nghệ thông tin, như internet, mạng xã hội, điện thoại thông minh, các công cụ hình ảnh trực quan, các ứng dụng trò chơi. Tiếp tục triển khai, thực hiện quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh.

Đối với Sở Giao thông - Vận tải, triển khai kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách, trọng tâm bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tối đa các nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông - vận tải đồng bộ, hiện đại, tạo thành mạng lưới giao thông hợp lý, kết nối thuận lợi trong và ngoài tỉnh, kết nối các vùng, các trung tâm kinh tế động lực. Tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý hành lang ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Nghiên cứu báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Giao thông - Vận tải tăng tỷ trọng vốn cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Tập trung nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn kỹ thuật phương tiện và người điều khiển phương tiện; rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trọng điểm vào năm 2022-2025, không để phát sinh các điểm đen mới. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố có tuyến đường sắt đi qua và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai, thực hiện công tác bảo đảm trật tự, ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn... Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, triển khai Đề án “Củng cố, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025”. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của đề án chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; phòng ngừa tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông gắn với phòng, chống tội phạm của lực lượng công an; trong đó, tập trung ứng dụng công nghệ tự động để nhận diện, phát hiện lỗi vi phạm qua hệ thống camera giám sát và xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT qua hình ảnh tại các đô thị và trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Đi đôi với đó, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, Ban ATGT tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND và ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố. UBND tỉnh đề nghị các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện chủ đề “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh, thiếu niên chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Bài và ảnh: Xuân Hùng