Phát hiện, xử lý 205 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm trật tự ATGT

Thời gian qua, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh thực hiện Kế hoạch xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy vi phạm pháp luật về TTATGT trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Lực lượng Công an triệu tập các thanh, thiếu niên vi phạm đến làm việc.

Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động phân công lực lượng hóa trang kết hợp công khai trong xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Cùng với đó, thông qua hệ thống camera giám sát, tra cứu, phối hợp với Công an cơ sở, công an các đơn vị, địa phương... phát hiện, xử lý nhiều trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông.

Số xe vi phạm được thu giữ.

Cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Công an TP Thanh Hóa còn thông báo về chính quyền địa phương và gia đình đối với các trường hợp người vi phạm là thanh thiếu niên để phối hợp răn đe, giáo dục.

Trong 2 tháng (từ ngày 10-7 đến 9-9-2023), Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý vi phạm 205 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm các quy định về trật tự ATGT; phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động xử lý vi phạm hành chính 360 trường hợp thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn,... chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông.

Quốc Hương