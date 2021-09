Phát hiện 151 trường hợp đăng tải bài viết có nội dung xấu, độc trên không gian mạng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, từ đầu năm đến nay các lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, đấu tranh 151 trường hợp đăng tải bài viết có nội dung xấu, độc trên không gian mạng.

Công an huyện Thọ Xuân xác minh các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đáng chú ý, trong số đó có một số trường hợp vì mục đích, lợi ích cá nhân đã sử dụng facebook cá nhân đăng tải các tin, bài, đơn thư tố cáo phản ánh sai phạm, tiêu cực của cơ quan chức năng, tố cáo chính quyền, nhất là thời điểm trước, trong và sau bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các phòng chức năng Công an tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính 15 trường hợp; gọi, hỏi răn đe 135 trường hợp...

Trước thực trạng có nhiều luồng thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm; tương tác, trao đổi với người dân qua mạng xã hội để kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh của người dân góp phần xử lý nhanh, hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh - trật tự.

Lê Phượng