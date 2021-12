Nhận diện, đấu tranh với tội phạm thời dịch

Lừa đảo, cờ bạc công nghệ cao, tội phạm ma túy, cho vay lãi nặng, tín dụng đen... hàng loạt được liệt kê chỉ với một cú nhấp chuột trên Google về tội phạm thời dịch. Nhận diện đầy đủ, chính xác các loại tội phạm này trong giai đoạn hiện nay cũng là một trong những yêu cầu cấp bách.

Một hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao mà người dân cần cảnh giác.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng, đã tác động không nhỏ đến trật tự an toàn và sự phát triển kinh tế - xã hội. Theo thống kê của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, số vụ án xảy ra trong năm 2021 có giảm nhưng số bị can tăng. Tính chung toàn tỉnh đã phát hiện, khởi tố 2.710 vụ, 4.732 bị can (giảm 3,04% về số vụ, tăng 5,5% về số bị can so với cùng kỳ năm 2020).

Đặc biệt, tội phạm giết người có chiều hướng gia tăng, đã phát hiện khởi tố 75 vụ, 114 bị can về tội giết người (tăng 11 vụ, 38 bị can so với cùng kỳ năm 2020). Phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhiều hành vi mang tính côn đồ, manh động và liều lĩnh. Tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng diễn biến phức tạp. Xuất hiện thêm nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử... Trong đó, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, tội phạm về ma túy có phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi để đối phó với lực lượng chức năng.

Tội phạm phát sinh được các cơ quan chức năng nhận định có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đến đời sống xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, một số đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để thực hiện hành vi phạm tội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho tỉnh và cấp trên những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, bám sát Kết luận số 13-KL/TW ngày 16-8-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 15-CT/TW ngày 30-9-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng do Bộ Công an phát động với chủ đề “Lực lượng Công an Nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội”; nhiều giải pháp cụ thể đã được triển khai.

Các đơn vị, địa phương trên cơ sở chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa tại cơ sở đã giải quyết kịp thời, nhanh gọn các vụ việc phức tạp nổi lên về ANTT. Vừa qua, Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng do đối tượng Đàm Quang Điệp, sinh năm 1993 ở xã Yên Trường, huyện Yên Định cầm đầu; Công an TP Thanh Hóa bắt giữ đối tượng mua bán thuốc lắc và ma túy đá số lượng lớn; Công an TP Sầm Sơn bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại cây ATM... Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công an các địa phương còn phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép.

Trong bối cảnh dịch bệnh, các loại tội phạm có sự xê dịch, liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn; song thông qua hàng loạt những chuyên án như trên, lực lượng công an cùng các ngành, địa phương kiên quyết mục tiêu làm giảm tội phạm và các điều kiện phát sinh tội phạm, góp phần quan trọng vào kết quả phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” trong thời điểm hiện nay.

Bài và ảnh: Nguyễn Mai