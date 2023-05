Một trường hợp bị xử phạt 22,5 triệu đồng do kinh doanh, tàng trữ “sách lậu”

Sáng 18-5, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết: Qua quản lý, theo dõi hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, ngày 17-5, Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh L.T.H có địa chỉ tại Tiểu khu 6, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện một số lượng xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp.

Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh L.T.H có địa chỉ tại Tiểu khu 6, phường Hải Hòa, TX Nghi Sơn. Ảnh: Sở TT&TT cung cấp.

Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính bà L.T.H số tiền 22.500.000 đồng và tịch thu, tiêu hủy số xuất bản phẩm vi phạm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1 nhà xuất bản, 19 cơ sở in có giấy phép hoạt động in theo quy định; 2 công ty phát hành (Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa và Công ty CP Sách và thiết bị trường học Thanh Hóa); 5 công ty, siêu thị phát hành sách; hơn 70 cơ sở kinh doanh phát hành sách là hộ kinh doanh cá thể và hơn 800 cơ sở photocopy.

Riêng Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa có 1 trung tâm trực thuộc và 23 chi nhánh tại các huyện, thị xã. Mạng lưới in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Các xuất bản phẩm đa dạng, phong phú, phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của Nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng in lậu vẫn còn diễn biến phức tạp; sách in lậu thuộc nhiều thể loại bán công khai ở nhiều nơi. Đối tượng in lậu có nhiều thủ đoạn để đối phó sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Tình trạng này đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả về quyền sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho nhà xuất bản, thất thu ngân sách nhà nước...

Để bảo vệ quyền lợi của mình, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa khuyến cáo các tổ chức, người dân cần nâng cao nhận thức, không ham sách rẻ, chiết khấu cao mà vô tình tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, in lậu và vi phạm bản quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tiếp tục chỉ đạo Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Thảo Nguyên