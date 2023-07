Lực lượng Cảnh sát Cơ động phát hiện, xử lý 38 vụ với 93 đối tượng phạm pháp hình sự

Xác định công tác phòng, chống tội phạm là một trong những công tác trọng tâm, xuyên suốt, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh đã chủ động tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm, CSCĐ Công an tỉnh luôn chủ động trong xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, phương án thực hiện để phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trọng tâm là các kế hoạch, phương án huấn luyện võ thuật, kỹ chiến thuật của CSCĐ, phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát hằng ngày và theo chuyên đề, trong các đợt cao điểm.

Đặc biệt, thời gian gần đây lực lượng CSCĐ phối hợp cùng với các lực lượng chức năng thành lập các tổ công tác chuyên đề tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm; xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên hư điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng CSCĐ đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 38 vụ với 93 đối tượng phạm pháp hình sự. Đồng thời phát hiện, xử lý 806 trường hợp vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông; trong đó có 34 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 12 nhóm thanh, thiếu niên hư điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông…

Quốc Hương