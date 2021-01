Liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, qua nắm tình hình, Công an huyện Nga Sơn đã phá 2 chuyên án, bắt 2 đối tượng mua, bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Đối tượng Dương Văn Vinh cùng tang vật vụ án.

Theo đó, ngày 15-1, tại xã Nga Thắng, Công an huyện Nga Sơn bắt quả tang đối tượng Trịnh Văn Toại (SN 1989), trú tại xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn đang tàng trữ 7 kg pháo nổ khi đang di chuyển trên xe buýt đi từ thành phố Thanh Hóa về Nga Sơn.

Tại chỗ lực lượng Công an thu giữ 5 hộp pháo dàn loại 36 quả. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận mua số pháo trên tại Quảng Trị, khi đang vận chuyển về nhà thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Tiếp đó, Công an huyện Nga Sơn phát hiện Dương Văn Vinh (SN 2002) ở xóm 5, xã Nga Tân có biểu hiệu mua, bán pháo trái phép trên mạng xã hội nên đã lập chuyên án để đấu tranh.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an đã khám xét nơi ở của Dương Văn Vinh, thu 4 hộp pháo (dạng pháo hoa nổ 49 quả) có trọng lượng 7,2 kg. Vinh khai nhận toàn bộ số pháo trên mua trên mạng xã hội để bán kiếm lời.

Công an huyện Nga Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Phương - Văn Thiện