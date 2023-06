Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6): Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy

Những năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều phương án, kịp thời phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ án cùng các đối tượng liên quan về sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an kiểm tra số ma túy bị bắt giữ.

Phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt

Tỉnh Thanh Hóa có 213,6 km đường biên giới chạy qua 49 bản, 16 xã của 5 huyện tiếp giáp với 3 huyện của tỉnh Hủa Phăn (Lào); có 3 cửa khẩu và hàng trăm đường tiểu ngạch, lối mòn qua lại biên giới; địa hình rừng núi hiểm trở, đi lại khó khăn, cư dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số đời sống kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp, có quan hệ họ hàng thân tộc với các dân tộc của Lào. Đây là những điều kiện thuận lợi để các đối tượng phạm tội vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam.

Về tình hình ngoại biên, tỉnh Hủa Phăn (Lào) có nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy như các bản: Khằm Nàng, Na Hàm, Piềng Cần... là địa bàn trung chuyển ma túy từ Viêng Chăn, Bò Kẹo (Lào), khu vực “Tam giác vàng” để thâm nhập vào nội địa. Đây là tuyến chịu áp lực trực tiếp của tình hình sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy của khu vực “Tam giác vàng” vào nội địa Việt Nam mà tập trung là 5 huyện biên giới của tỉnh Thanh Hóa.

Trong nội địa, tội phạm ma túy từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các tỉnh phía Nam vận chuyển trái phép chất ma túy qua các tuyến đường 1A, đường Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại, ma túy từ các tỉnh Sơn La, Hòa Bình thâm nhập vào Thanh Hóa vẫn diễn biến phức tạp, trong đó chủ yếu là heroin, ketamin, hồng phiến, “kẹo”.

Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, khép kín, chủ yếu là quan hệ huyết thống trong gia đình, họ hàng, đệ tử ruột. Ngoài những thủ đoạn phổ biến, mang tính truyền thống như nhận tiền một nơi, giao hàng một nơi, hoặc vừa chạy xe máy vừa giao hàng thì hiện nay xuất hiện tình trạng ma túy được vận chuyển qua đường hàng không, ma túy được các đối tượng ở nước ngoài giấu vào trong các kiện hàng gửi về trong nước dưới hình thức ngụy trang vỏ bọc là các hộp đựng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm,... sau đó thuê các công ty chuyển phát nhanh, shipper để vận chuyển tiêu thụ. Đồng thời nổi lên tình hình tội phạm ma túy sử dụng công nghệ cao, giao dịch mua bán trên không gian mạng, thông qua các ứng dụng mạng xã hội như facebook, zalo, viber... và thanh toán qua các tài khoản ngân hàng không đứng tên các đối tượng... các thủ đoạn này đều nhằm đối phó về mặt ý thức chủ quan khi bị phát hiện, bắt giữ, rất khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý.

Tội phạm ma túy ngày càng có xu hướng manh động, liều lĩnh hơn, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ. Hầu hết các đường dây tội phạm ma túy đều sử dụng vũ khí nóng (súng, lựu đạn, dao...), thậm chí nuôi thú dữ để canh gác, chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Quyết liệt tập trung đấu tranh

Trước tình hình trên, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm về ma túy; tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đường dây, đối tượng, tụ điểm phạm tội ma túy hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Tổ chức nắm bắt tình hình các đối tượng và lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đi cai nghiện bắt buộc, giảm nguy cơ và nhân tố phát sinh tội phạm...

Cùng với đó, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai hiệu quả đề án cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và Nhân dân ký cam kết; quản lý, giáo dục chồng, con, người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy. Xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở. Qua các phong trào đã phát huy hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo an ninh trật tự các xã, thị trấn cũng như vai trò, trách nhiệm của các trưởng thôn, bản, những người có uy tín trong dòng họ, khu dân cư đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp lực lượng công an đấu tranh hiệu quả với hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám sát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nắm tình hình hoạt động của tội phạm về ma túy; thường xuyên củng cố bổ sung tài liệu, hồ sơ đối tượng nhằm kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy.

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng đấu tranh, bắt giữ 316 vụ, 622 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điển hình, ngày 8-5-2023, qua công tác nắm tình hình và xác lập Chuyên án 424T, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Công an huyện Mường Lát, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Vàng A Tùng, ở bản Sài Khao, xã Mường Lý (Mường Lát) đang vận chuyển trái phép 14 kg ma túy tổng hợp từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mở rộng điều tra chuyên án, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng khác gồm Nguyễn Minh Phong, sinh năm 1993 và Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1992, đều trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương...

Để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, lực lượng công an trong tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ma túy, tác hại và cách thức nhận biết đối tượng nghiện trên địa bàn, xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình các đối tượng, đẩy mạnh các đợt ra quân, truy bắt các đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thực hiện biện pháp giáo dục, cảm hóa các đối tượng có biểu hiện liên quan đến tệ nạn ma túy. Thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện, nghi nghiện ma túy để lập hồ sơ đưa người nghiện vào giáo dục, giáo dưỡng và trung tâm cai nghiện bắt buộc, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Quốc Hương