Công an huyện Hoằng Hóa đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm ma túy

Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Hoằng Hóa đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 23 vụ, 52 đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an huyện Hoằng Hoá bắt giữ cùng tang vật.

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Hoằng Hóa còn 167 người nghiện và 67 người nghi nghiện ma túy. Trong đó, có một số địa bàn trọng điểm phức tạp như thị trấn Bút Sơn và 2 xã Hoằng Tiến, Hoằng Trường.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tình, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Hoằng Hóa cho biết: Trong thời gian qua, cùng với việc tập trung phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự, Công an huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo và tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm ma túy, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm, bảo đảm ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, Công an huyện Hoằng Hóa một mặt tăng cường lực lượng bám địa bàn, phối hợp rà soát, lập danh sách và gọi hỏi, răn đe đối với các đối tượng liên quan đến ma túy để quản lý, phòng ngừa; mặt khác khảo sát, nắm tình hình các đường dây, ổ nhóm, đối tượng cộm cán liên quan đến ma túy để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công, trấn áp quyết liệt đối với tội phạm ma túy, từ đầu năm 2023 đến nay, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Hoằng Hóa đã phát hiện và đấu tranh bắt giữ 23 vụ, 52 đối tượng; trong đó khởi tố 23 vụ, 35 bị can. Chỉ tính từ đầu tháng 9/2023 đến nay đã bắt giữ 8 vụ, 14 đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Điển hình, ngày 10/10, tại xã Hoằng Tiến, Công an huyện Hoằng Hóa đã bắt quả tang đối tượng Lê Đình Vinh, sinh năm 1987 ở thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải đang bán ma túy cho Lê Tiến Lâm, sinh năm 1997 ở thôn Minh Thái, xã Hoằng Châu. Điều tra mở rộng, Công an huyện bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Tính, sinh năm 1992 ở thôn Liên Hà, xã Hoằng Thanh là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho Lê Đình Vinh. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tính, Công an huyện Hoằng Hóa đã thu giữ 1,058g heroin và 0,413g ma túy tổng hợp.

Mới đây nhất, ngày 18/10, Công an huyện Hoằng Hóa bắt quả tang 8 đối tượng đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Anh Lụa. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 3 gói nilong có bám dính các chất dạng tinh thể màu trắng, 1 đĩa sứ còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng đá trên bề mặt cùng nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy của Công an huyện Hoằng Hóa bước đầu đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, kiềm chế và kéo giảm tội phạm, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Thái Thanh (CTV)