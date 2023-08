Bắt đối tượng cướp giật tài sản sau đó lẩn trốn vào tỉnh Quảng Ngãi

Khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 7-8, chị H.T.T.T, sinh năm 1987 ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân điều khiển xe mô tô đi từ thị trấn Lam Sơn về thị trấn Sao Vàng thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi cùng chiều áp sát xe rồi cướp giật điện thoại di động của chị T. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đối tượng Đặng Kỳ Quý.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, đối tượng gây án với thủ đoạn liều lĩnh và manh động, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của các đơn vị liên quan, đến 14 giờ ngày 10-8, Công an huyện Thọ Xuân xác định được đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên là Đặng Kỳ Quý, sinh năm 1993 ở xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống.

Tiếp tục điều tra, xác minh được biết, sau khi gây án đối tượng đã bắt xe khách bỏ trốn vào tỉnh Quảng Ngãi. Thông qua gia đình và người thân, Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công an xã Yên Mỹ và Công an huyện Nông Cống vận động và kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Đặng Kỳ Quý khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh hành vi cướp giật tài sản trên.

Hiện, Công an huyện Thọ Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Thiện