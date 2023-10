Bàn giao 217 xe ô tô tải cho công an xã, thị trấn

Sáng 26/10, Công an tỉnh tổ chức lễ bàn giao xe ô tô tải bảo đảm an ninh trật tự cho lực lượng công an xã, thị trấn. Theo đó, tại buổi lễ, Công an tỉnh đã bàn giao 217 xe ô tô tải cho công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Quang Huy trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh cho Công an các xã, thị trấn

Đây là chủ trương lớn của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh nhằm tiếp tục từng bước khắc phục khó khăn, giúp lực lượng công an xã, thị trấn nâng cao hiệu quả công tác, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định hình hình. Đồng thời, góp phần xây dựng lực lượng công an cấp xã, thị trấn chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiêm vụ công tác, chiến đấu ngay từ cơ sở.

Công an các xã, thị trấn đưa xe về cơ sở

Đối với công an các xã, thị trấn còn lại, thời gian tới, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục trang cấp 46 xe ô tô tải để phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Để tăng cường và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị công an các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý tài sản đã được trang bị, sử dụng đúng mục đích; bảo đảm đúng quy định.

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; phát huy tối đa công năng sử dụng phương tiện, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Lê Phượng