Ống luồn dây điện GI Cát Vạn Lợi được ưa chuộng nhất thị trường MEP

Bạn có biết, ống thép luồn dây điện GI của Cát Vạn Lợi (CVL) có thể giảm nhiễu điện từ lên đến 95%. Nhờ đó, nguy cơ chập điện được giảm thiểu tối đa, giúp bảo vệ hệ thống điện và tài sản công trình.

Trong kỷ nguyên công nghệ số, sự an toàn điện là yếu tố then chốt. Ông Lê Mai Hữu Lâm – Tổng Giám Đốc Công ty Cát Vạn Lợi khẳng định: "Sản phẩm của chúng tôi không chỉ đảm bảo an toàn mà còn là cam kết vững chắc cho sự bảo vệ toàn diện của công trình."

Độ bền ống luồn dây điện GI vượt trội

Ống luồn dây điện GI có tuổi thọ lên đến 50 năm do được làm từ thép nguyên chất, giúp giảm thiểu chi phí bảo trì, thay thế. Với độ bền vượt trội, đây là lựa chọn tin cậy hàng đầu của các nhà thầu, đảm bảo an toàn và chất lượng cho mọi công trình.

Ống thép luồn dây điện GI chống cháy của Cát Vạn Lợi chống cháy lan an toàn cho mọi công trình.

Khả năng ngăn chặn cháy lan hiệu quả

Ống thép luồn dây điện GI ( GI steel conduit ) Cát Vạn Lợi có khả năng chịu nhiệt lên đến 1.093°C trong 4 giờ và chỉ tan chảy ở 1.537°C. Trong trường hợp hỏa hoạn, sản phẩm giúp ngăn cháy lan, bảo vệ hệ thống dây điện và giảm thiểu rủi ro thiệt hại. Đặc biệt, ống không sinh khói độc, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn hơn cho việc thoát hiểm, hạn chế thương vong.

Nhà máy với quy trình sản xuất hiện đại

Cát Vạn Lợi sở hữu hai nhà máy sản xuất vật tư cơ điện hiện đại sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua hàng số lượng lớn, đảm bảo công trình luôn bắt kịp tiến độ thi công.

Hoạt động sản xuất Ống thép luồn dây điện và Ống ruột gà lõi thép tại Nhà máy Cát Vạn Lợi.

Cát Vạn Lợi: Đối tác đáng tin cậy cho mọi dự án

Với sứ mệnh mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng và đối tác, Cát Vạn Lợi tự hào là lựa chọn tin cậy của các tổng thầu hàng đầu như ACV, Newtecons, Coteccons, Ricons... trong các dự án xây dựng trọng điểm tại Việt Nam.

Ống GI của Cát Vạn Lợi không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe mà còn góp phần nâng cao độ an toàn, bền vững cho công trình. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm ống ruột gà lõi thép GI, máng cáp dạng lưới, thanh chống đa năng Unitrut, hệ thống chống sét tiếp địa đã có mặt tại nhiều dự án trọng điểm như: Sân bay quốc tế Long Thành, Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), Nhà máy Suntory Pepsico – Long An...

Cát Vạn Lợi – Doanh nghiệp Việt tiên phong hiện thực hóa khát vọng Made by Vietnam.

Hãy cùng Cát Vạn Lợi kiến tạo những công trình vững chắc cho tương lai ngay hôm nay! Khẳng định vị thế của sản phẩm “Made by Vietnam” trong hành trình đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc. Hãy sử dụng ống thép luồn dây điện GI Cát Vạn Lợi để góp phần thực hiện hoá khát vọng thay thế hàng nhập khẩu, đưa sản phẩm công nghiệp Việt vươn ra thế giới.

