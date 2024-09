Ocean Edu cùng học sinh cả nước chào đón năm học mới

Ngày 5/9, hơn 23 triệu học sinh cả nước hân hoan bước vào năm học mới. Ocean Edu đã đồng hành cùng học sinh cả nước để mang đến cho các em niềm vui, sự hứng khởi ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Để các trường học có không gian mới mẻ và không khí rộn ràng đón năm học mới, từ trước ngày khai giảng diễn ra, các thầy cô, nhân viên tại hơn 150 chi nhánh của Ocean Edu trên toàn quốc đã cùng các trường mầm non, tiểu học, THCS “tân trang” trường lớp, lan tỏa sắc xanh làm mới diện mạo trường lớp đón chào các em học sinh bước vào năm học.

Trong ngày khai giảng, các thầy cô của Ocean Edu đã có mặt tại các trường để cùng tham dự lễ khai giảng và gửi tới các nhà trường, các em học sinh lời chúc một năm học mới nhiều niềm vui và nhiều thành quả. Tại lễ khai giảng, Ocean Edu còn mang tới hàng nghìn phần quà học phẩm cùng những thông điệp ý nghĩa sẽ là người bạn đồng hành cùng các em học sinh mỗi ngày đến trường.

Hơn 17 năm đồng hành với giáo dục Việt Nam cũng là 17 mùa khai giảng Ocean Edu được chia sẻ khoảnh khắc khai giảng với các em học sinh, các thầy cô giáo ở các trường học. Sự trưởng thành của các em học sinh qua từng mùa khai giảng cũng tạo cho Ocean Edu động lực để gắn bó hơn nữa, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các nhà trường, các em học sinh.

Ocean Edu hiểu rằng, các em học sinh hôm nay chính là tương lai của đất nước, các em cần được tạo điều kiện tốt nhất để học tập và phát triển. Trong năm học mới này, Ocean Edu đã phối hợp với các trường học tổ chức nhiều cuộc thi thú vị, tạo ra sân chơi bổ ích cho học sinh được giao lưu, kết nối bạn bè. Đây còn là cơ hội để các em giao lưu kiến thức và nhận được cơ hội học tập nâng cao trình độ tiếng Anh với 100% là giáo viên người nước ngoài tại Ocean Edu.

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện “Back to school”, ngay trước thềm năm học mới, cuộc thi “Thắp sáng tiềm năng của bạn” do Ocean Edu tổ chức đã quay trở lại nhằm tạo ra sân chơi tri thức và cơ hội ôn luyện tiếng Anh cho các bạn học sinh khắp cả nước. Bên cạnh đó, dự án “Ươm mầm xanh tri thức” cũng được Ocean Edu triển khai nhằm mang đến cơ hội học tiếng Anh từ sớm cho các em học sinh lứa tuổi mầm non.

Cuộc thi là sân chơi bổ ích, ý nghĩa dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn quốc, giúp các em được luyện tập, đánh giá khả năng Anh ngữ, đồng thời phát huy thế mạnh để trở thành học sinh xuất sắc.

Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, hàng chục nghìn học sinh tại khắp các tỉnh thành trên cả nước đã hào hứng đăng ký và tham gia cuộc thi “Thắp sáng tiềm năng của bạn”. Trải qua những giờ phút tập trung, căng thẳng các em học sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi. Kết quả bài thi sẽ được các thầy cô Ocean Edu trực tiếp đánh giá và thông báo tới các bạn học sinh.

Song song với đó, Ocean Edu mang tới cuộc thi “Thử thách IQ cùng Ocean Edu” dành riêng cho các em học sinh lớp 1, lớp 2 tại hơn 1.500 trường tiểu học trên toàn quốc. Đây là hoạt động bổ ích giúp các em học sinh ôn tập và đánh giá kiến thức chuẩn bị sẵn sàng cho một năm học mới. Những gương mặt có thành tích xuất sắc từ cuộc thi này cũng sẽ được nhận các suất học bổng và phần quà đặc biệt từ Ocean Edu.

Thông qua cuộc thi “Thắp sáng tiềm năng của bạn” và “Thử thách IQ cùng Ocean Edu” các em có cơ hội ôn luyện và đánh giá khả năng Anh ngữ của mình. Nhờ đó, phụ huynh cùng các thầy cô và các bạn học sinh xây dựng kế hoạch học tập để nâng cao thành tích vượt trội trong năm học mới.

Năm học mới đã bắt bắt đầu với những thử thách và những điều thú vị đang chờ các em học sinh ở phía trước. Không chỉ dừng lại một lễ khai giảng nhiều màu sắc, nhiều niềm vui, Ocean Edu sẽ còn đồng hành với các trường học, các em học sinh trong suốt năm học để cùng các em gặt hái thành công, chinh phục được những đỉnh cao tri thức.

Với một chuỗi hoạt động đầy sáng tạo và ý nghĩa, Ocean Edu đã và đang cùng các trường học trong cả nước khởi động để hướng tới một năm học nhiều thành quả tốt đẹp.

Mai Hoan