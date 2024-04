Nữ giám đốc 8x truyền cảm hứng làm giàu

Với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ My Home, chị Vũ Thị Hằng (sinh năm 1985) ở thị trấn Triệu Sơn (Triệu Sơn) là gương mặt nổi bật trong cộng đồng khởi nghiệp 8x. Vũ Thị Hằng không chỉ thành công với công việc kinh doanh mà chị còn là người luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới các bạn trẻ.

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ My Home Vũ Thị Hằng (người đứng giữa) giám sát sản xuất.

Lựa chọn startup (khởi nghiệp) với số vốn nhỏ ban đầu, cùng lĩnh vực không nhiều người trẻ lựa chọn, nhưng hiện nay nữ giám đốc trẻ Vũ Thị Hằng đã sở hữu cho riêng mình một công ty với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ấn tượng đầu tiên về nữ giám đốc Vũ Thị Hằng là một người sôi nổi, nhiệt tình và ý chí mạnh mẽ. Để có được thành công bước đầu như hôm nay, Vũ Thị Hằng đã dành rất nhiều tâm huyết, công sức và cả “nếm trải” những thất bại ban đầu.

Chia sẻ về cơ duyên đến với lĩnh vực kinh doanh, Vũ Thị Hằng cho biết: Động lực thúc đẩy mình dấn thân vào kinh doanh xuất phát từ niềm đam mê. Nhưng sự đam mê sẽ không có thành quả nếu không có sự chuẩn bị và tính toán cẩn thận, cộng thêm sự liều lĩnh, quyết đoán của tuổi trẻ. Đối với Hằng, việc khó khăn nhất chính là lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, bởi “thương trường như chiến trường", nếu việc lựa chọn mặt hàng không có thế mạnh thì sự thất bại là tất yếu. Đây cũng chính là bài học Hằng đã rút ra từ thất bại đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất chân hương và gỗ nan xuất khẩu.

Từ thất bại ban đầu, Hằng đã quyết tâm làm lại từ đầu, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Năm 2019, sau khi tìm hiểu thị trường và có bạn hàng tin cậy, Hằng đã quyết định thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ My Home với lĩnh vực kinh doanh chính là chuyên gia công may mặc, sản xuất tinh dầu, nến trúc. Khi mới bắt đầu hoạt động, công ty đã có những đơn hàng ổn định với lợi nhuận hàng chục triệu đồng/tháng. Hiện nay, sau gần 5 năm đi vào hoạt động và phát triển Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ My Home đã có doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm; có thị trường ổn định tại một số nước châu Âu và tạo việc làm cho gần 100 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Từ những thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, năm 2022, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ My Home do Hằng làm giám đốc đã được Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn trao tặng giấy khen vì đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Không chỉ là một người trẻ tiêu biểu về làm kinh tế giỏi, với vai trò là một thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Triệu Sơn, với mong muốn có thể lan tỏa cảm hứng, đam mê khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh đến với nhiều bạn trẻ, Vũ Thị Hằng cũng luôn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ một số hộ gia đình cùng phát triển kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập. Bản thân chị Hằng và gia đình cũng luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương.

Trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Vũ Thị Hằng luôn tích cực tham gia. Đặc biệt, Hằng luôn tiên phong đi đầu trong thực hiện phong trào lập thân, lập nghiệp, cống hiến sức mình cho quê hương, tạo việc làm cho thanh niên địa phương. Ngoài việc tập trung phát triển kinh doanh, Vũ Thị Hằng cũng luôn quan tâm tổ chức các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Thông qua đó, mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Với những thành tích nổi bật, năm 2022, Vũ Thị Hằng đã vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn tặng Giấy khen vì có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài và ảnh: Tuấn Kiệt