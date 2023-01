Xã Vạn Hòa duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Xác định việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao đã khó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn. Do đó, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vạn Hòa (Nông Cống) đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, bền vững.

Lãnh đạo xã Vạn Hòa đến thăm và động viên bà con thôn Đồng Thanh hiến đất mở rộng đường, xây tường rào.

Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2021, đến nay bức tranh NTM trên quê hương Vạn Hòa đang ngày thêm khởi sắc, với hình ảnh của những ngôi nhà mới khang trang, các tuyến đường bê tông trải dài, rộng rãi dài đến từng thôn, ngõ xóm; các công trình phúc lợi được xây dựng khang trang; hệ thống giao thông, thủy lợi được kiên cố hóa, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống. Những thành quả đạt được là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình xây dựng NTM.

Là xã thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, những năm trước đây Vạn Hòa còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, khi bắt tay vào xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã Vạn Hòa luôn xác định phát huy tối đa sức mạnh nội lực, “lấy dân làm gốc” để làm “đòn bẩy” hoàn thành tất cả các tiêu chí. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú nhằm giúp người dân hiểu được vai trò vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng những thành quả đó. Cùng với đó, tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện từng tiêu chí công khai, minh bạch, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Hòa Nguyễn Thái Sơn, cho biết: Xây dựng NTM đã khó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn. Do đó, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, địa phương vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung vào các tiêu chí hoàn thành nhưng chưa thật sự bền vững. Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã Vạn Hòa luôn xác định tiêu chí thu nhập là quan trọng nhất, nên xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật đưa các cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất. Kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích canh tác để nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, xã đã xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như: Mô hình sản xuất rau an toàn hơn 3 ha và 2 mô hình trồng dưa trong nhà màng theo hướng công nghệ cao tại thôn Đồng Thọ; mô hình chăn nuôi gia trại thôn Tân Dân; mô hình ươm cây giống tại thôn Vạn Thọ... Bên cạnh đó, xã Vạn Hòa đã phát huy được thế mạnh của các ngành nghề nông thôn và các hoạt động tiểu thủ công nghiệp để phát triển kinh tế địa phương. Hiện nay, trên địa bàn xã có 12 doanh nghiệp, 262 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể với nhiều ngành nghề khác nhau như: vận tải, xây dựng, mộc, cơ khí, chế biến nông sản, xay xát, mây tre đan, kinh doanh vật tư nông nghiệp và các loại hình dịch vụ thương mại, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho hơn 1.000 lao động. Ngoài tiêu chí thu nhập, địa phương còn phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí như: môi trường, giao thông nông thôn và các thiết chế văn hóa...

Kinh tế phát triển là nền tảng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và mang lại sự hài lòng cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61,9 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,98%; tỷ lệ thu gom rác thải đạt trên 99%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt 100%. Đường làng, ngõ xóm thường xuyên được chỉnh trang, nâng cấp, tỷ lệ tuyến đường trồng hoa, cây xanh bóng mát đạt trên 70%. Nhiều gia đình đã tích cực, chủ động hiến đất để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, cải tạo sân vườn, xây dựng tường rào kiên cố, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng NTM đã và đang phát huy hiệu quả, số gia đình văn hóa đạt 95%; 8/8 thôn và 4 cơ quan đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. Đồng Thanh là thôn đầu tiên của xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thôn NTM kiểu mẫu trong quý 1 năm 2023; 8/8 thôn có nhà văn hóa, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng dân cư. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng cao, 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; 8/8 khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Những kết quả đạt được trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao thời gian qua sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây tiếp tục phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trong năm 2023.

Bài và ảnh: Công Quang