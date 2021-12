Xã Triệu Lộc đón nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn thôn mới

Sáng 18-12, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc) đã tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Lãnh đạo huyện Hậu Lộc trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM và tiền thưởng 500 triệu đồng của UBND tỉnh, 500 triệu đồng của UBND huyện Hậu Lộc cho xã Triệu Lộc.

Năm 2019, xã Triệu Lộc được sáp nhập giữa 2 đơn vị hành chính là xã Triệu Lộc và xã Châu Lộc. Sau khi sáp nhập, xã Triệu Lộc có 8 thôn, tổng số 2.122 hộ với 8.600 nhân khẩu, đạt 13/19 tiêu chí. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể Nhân dân trong xã, đến hết năm 2020 xã Triệu Lộc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Từ một xã sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, đến nay đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chiếm 1,23%, giảm gần 10% so với khi bắt đầu triển khai xây dựng chương trình NTM vào năm 2011.

Xã đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hoá đồng bộ trong nông nghiệp, phát triển các ngành nghề dịch vụ, xây dựng, vận tải... Từ đó góp phần nâng cao thu nhập của người dân; nâng tổng giá trị sản xuất từ 92,9 tỷ đồng (năm 2011) lên 399,1 tỷ đồng (năm 2020); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 9,5 triệu đồng (năm 2011) lên 46,41 triệu đồng (năm 2020), gấp gần 5 lần so với khi bắt đầu xây dựng NTM. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Bên cạnh phát triển sản xuất, xã đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất giáo dục. Đến nay, tỷ lệ phổ cập tiểu học và THCS đạt 100%, tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia có 4/5 trường (đạt 80%). Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM được đẩy mạnh. Toàn xã có 7/8 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, 7/7 cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, 3/8 thôn đạt chuẩn NTM. Cơ sở vật chất văn hóa được tăng cường, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của Nhân dân. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khám,à chữa bệnh tại trạm y tế được đầu tư nâng cấp. Công tác vệ sinh môi trường được cải thiện. Xã Triệu Lộc đã được công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2021. Hệ thống chính trị được xây dựng trong sạch, vững mạnh. An ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững.

Những năm qua, xã đã khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, vận động Nhân dân và con em Triệu Lộc đang học tập và công tác trong và ngoài tỉnh đóng góp, ủng hộ, cùng với ngân sách Nhà ước, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa trong Nhân dân đầu tư xây dựng, đến nay cơ bản đã hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh. Tổng kinh phí đã thực hiện đạt 461,197 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã và huy động các doanh nghiệp đạt 88,597 tỷ đồng; vốn trong Nhân dân 372,6 tỷ đồng.

10 năm qua xã đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các công trình phúc lợi như: Bê tông hóa 5,86 km đường xã; 16,24 km đường thôn, liên thôn; 12 km đường làng, ngõ xóm; 9,84 km giao thông nội đồng. Xây mới, nâng cấp, tu sửa nhà văn hóa, khu thể thao, công sở làm việc, trường học, trạm y tế và các công trình phụ trợ. Nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng các hạng mục công trình…

Kết quả đạt được trong xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020 là điều kiện thuận lợi để Triệu Lộc phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao năm 2025, tạo tiền đề cho xây dựng NTM kiểu mẫu vào giai đoạn 2025-2030 như Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra.

Lãnh đạo huyện Hậu Lộc trao Quyết định công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2021 và tiền thưởng 100 triệu đồng của UBND huyện Hậu Lộc cho xã Triệu Lộc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Hậu Lộc đã trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM và tiền thưởng 500 triệu đồng của UBND tỉnh, 500 triệu đồng của UBND huyện Hậu Lộc cho xã Triệu Lộc; trao Quyết định công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2021 và tiền thưởng 100 triệu đồng của UBND huyện Hậu Lộc cho xã Triệu Lộc.

Cũng nhân dịp này, xã Triệu Lộc đã phát động phong trào thi đua xây dựng xã NTM nâng cao.

