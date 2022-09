Xã Phượng Nghi nỗ lực “về đích” nông thôn mới

Với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay góp sức của Nhân dân, xã Phượng Nghi (Như Thanh) đã nỗ lực vượt khó hoàn thành 13/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Nông dân xã Phượng Nghi chăm sóc dưa vàng trong nhà màng.

Khi bắt tay vào xây dựng NTM từ năm 2011, Phượng Nghi là một trong những xã khó khăn của huyện, với xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng vừa thiếu, vừa yếu, số tiêu chí đạt thấp, địa hình chia cắt, dân cư không tập trung, trình độ dân trí còn hạn chế, đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp (hơn 6,6 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ hộ nghèo còn cao (61%)... Để hoàn thành các tiêu chí NTM, cấp ủy, chính quyền xã Phượng Nghi đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận chung tay, góp sức của Nhân dân trong xây dựng NTM. Sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu đến nay xã Phượng Nghi đã hoàn thành 13/19 tiêu chí, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đã có nhiều khởi sắc.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, các nguồn vốn phân bổ được sử dụng, hỗ trợ đúng mục đích, đã giúp cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho người dân. Nhân dân đã mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và thay đổi tập quán canh tác cũ. Xã cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn, lồng ghép và thực hiện các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng hóa các loại cây trồng, chuyển đổi các diện tích đất trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình dưa nhà màng, cây ngô, cây lạc, vừng, khoai và các loại rau màu khác... khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ có mô hình, cách làm sáng tạo trong chăn nuôi; phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại, xuất khẩu lao động, làm việc ở các khu công nghiệp. Thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu giảm nghèo, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn... nhờ đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42,3 triệu đồng/người/năm.

Trong quá trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã Phượng Nghi đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, người dân tích cực hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi xã hội. Trong 10 năm thực hiện xây dựng NTM, với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, cấp ủy, chính quyền đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM trên 240 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 147,4 tỷ đồng, chiếm 61,2%. Ngoài ra, Nhân dân còn hiến 4,8 ha đất, hàng nghìn cây cối, hàng trăm vật kiến trúc các loại và hàng nghìn ngày công để tham gia chương trình xây dựng NTM. Các trường học được đầu tư, nâng cấp bảo đảm cho công tác dạy và học, có 2/2 trường đạt chuẩn quốc gia (năm 2015, Trường THCS Phượng Nghi đã được sáp nhập với trường THPT để thành lập Trường THCS&THPT Như Thanh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý). Trạm y tế được sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân. Nhà văn hóa xã được đầu tư, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ngày càng phát triển; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 76,39%; 7/10 thôn được công nhận thôn văn hóa NTM. Vệ sinh môi trường trong khu dân cư dần được cải thiện, thực hiện có hiệu quả mô hình thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây xanh, thắp sáng điện đường tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Hệ thống thông tin tuyên truyền ở xã, thôn được đầu tư sửa chữa, bảo đảm thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; 100% hộ dân sử dụng điện an toàn; 98,5% người dân được dùng nước hợp vệ sinh. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư xây dựng mới nhà ở, tường rào... Nhờ đó, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Đồng chí Lê Viết Hương, Chủ tịch UBND xã Phượng Nghi cho biết: Để Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân, thời gian tới xã tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân để khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống người dân. Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng 13 tiêu chí đã đạt được và phấn đấu hoàn thành 6 tiêu chí còn lại gồm: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, nghèo đa chiều, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã lãnh đạo ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện đối với từng tiêu chí. Phân công công việc, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban phát triển ở các thôn. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương để người dân hiểu được về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Tiếp tục phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM; đồng thời tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, cùng với việc huy động sức dân, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào tháng 11-2022.

Tin rằng, với sự quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của Nhân dân, xã Phượng Nghi sẽ hoàn thành các tiêu chí NTM, góp phần tạo bộ mặt nông thôn ngày càng thêm khởi sắc.

Bài và ảnh: Công Quang