Triệu Sơn tiến nhanh về đích nông thôn mới

Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh, sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của toàn thể đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân, huyện Triệu Sơn có diện mạo khang trang, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở khám chữa bệnh, đã đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Vùng đồi trồng chè ở xã Bình Sơn đạt hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Xuân Hùng

Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ngày càng giảm; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ ngày càng tăng; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2021 ước đạt 47,7 triệu đồng, gấp 3,61 lần năm 2010.

Thực hiện thông báo Kết luận số 227/TB-UBND, ngày 15-9-2021 của đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa tại buổi làm việc về tình hình XDNTM huyện Triệu Sơn, thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, thực hiện hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí, như: Quy hoạch vùng huyện, cảnh quan môi trường, giáo dục, văn hóa... Huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi chất lượng cao; mô hình về sản xuất an toàn, chất lượng, có giá trị kinh tế cao; điểm du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái và làng nghề... Đầu tháng 10-2021, Triệu Sơn đã có 32/32 xã đạt chuẩn NTM và huyện đạt 9/9 tiêu chí NTM; đoàn thẩm định xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của tỉnh; Hội đồng thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt 3, năm 2021, đã bỏ phiếu 100% đồng ý và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận 2 xã Vân Sơn, Đồng Lợi đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nhìn lại quá trình XDNTM từ năm 2010 đến nay, cho thấy: Triệu Sơn đã không ngừng nỗ lực, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, bám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sáng tạo trong cách làm, nhằm thực hiện hoàn thành tốt các tiêu chí xã NTM, tiêu chí huyện NTM. Do đó, ngay từ khi bắt đầu triển khai XDNTM, nhất là từ năm 2016 đến nay, huyện đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và nhiều cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xã NTM và NTM nâng cao; tập trung phát triển sản xuất, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đồng thời, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng để sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành và phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Thực tế cho thấy, trồng trọt đã chuyển dịch theo hướng sản xuất từ sản lượng sang chất lượng, hiệu quả; giá trị sản phẩm thu được trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2021 ước đạt 135 triệu đồng/ha/năm. Trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Từ năm 2015 đến năm 2021, đã chuyển đổi được khoảng 2.760 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Đến nay, Triệu Sơn có 8 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao cấp tỉnh, gồm: chè sạch Bình Sơn, trà xanh túi lọc Bình Sơn, trà cà gai leo túi lọc Bình Sơn, mật ong bốn mùa hoa rừng nguyên chất, viên nang sâm báo Triso, siro bổ dưỡng sâm báo Triso, muối sấy Ánh Vân, muối bột canh Ánh Vân và dự kiến đến hết năm 2021 có thêm 2 sản phẩm, nâng tổng số lên 10 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Ngành chăn nuôi đã chuyển mạnh từ phân tán, nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, gia trại và sản xuất hàng hóa. Trên địa bàn hiện có 214 trang trại, gia trại, thu nhập bình quân mỗi trang trại từ 500-700 triệu đồng/năm và giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 700 lao động, thu nhập bình quân từ 6-8 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm ngành chăn nuôi cho sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 15.000 tấn và trên 17 triệu quả trứng gia cầm, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của Nhân dân và cung cấp cho thị trường.

Trong quá trình phát triển nông nghiệp, trên địa bàn huyện Triệu Sơn xuất hiện ngày càng nhiều hơn các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập cao cho người dân, đã và đang được nhân rộng trên địa bàn. Điển hình, như: Mô hình sản xuất hoa, cây cảnh tập trung, quy mô 100 ha tại xã Hợp Lý, với khoảng 500 hộ gia đình tham gia sản xuất. Trong đó, nhiều chủng loại cây trồng mang thương hiệu, thế mạnh của huyện, như: đào cảnh, quất cảnh, hoa, cây cảnh các loại, lợi nhuận từ 500 - 800 triệu đồng/ha/năm. Hoạt động sản xuất của các làng nghề hoa, cây cảnh đã mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Hiện xã Hợp Lý đang xây dựng kế hoạch để mở rộng diện tích sản xuất hoa, cây cảnh trên địa bàn lên 200 ha, hướng tới hình thành khu du lịch làng nghề hoa, cây cảnh. Phát huy lợi thế vùng đồi phía Tây, Triệu Sơn quy hoạch, xây dựng vùng sản xuất chè tập trung, chuyên canh, đạt quy mô 300 ha tại xã Bình Sơn, với 457 hộ gia đình tham gia sản xuất. Lợi nhuận của người trồng chè đạt bình quân 80 triệu đồng/ha/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 1.000 lao động. Huyện đã hỗ trợ HTX nông, lâm nghiệp Bình Sơn, xây dựng và phát triển được 4 sản phẩm OCOP và được công nhận đạt 3 sao cấp tỉnh: chè sạch Bình Sơn, trà xanh túi lọc Bình Sơn, trà cà gai leo túi lọc Bình Sơn, mật ong bốn mùa hoa rừng nguyên chất. Mô hình con nuôi đặc sản: chạch, ốc, ếch, cá rô đầu vuông, tại xã An Nông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, với quy mô 10 ha tập trung, 15 hộ gia đình tham gia sản xuất, hằng năm lợi nhuận đạt từ 100-300 triệu đồng/ha. Đây là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, có tiềm năng mở rộng sản xuất, phù hợp với đặc điểm vùng và nhất là sản phẩm sản xuất ra không đủ cung cấp cho thị trường.

Đi đôi với phát triển nông nghiệp, công tác thu hút dự án đầu tư phát triển sản xuất có quy mô lớn vào địa bàn được huyện Triệu Sơn quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Đến nay, toàn huyện có 669 doanh nghiệp, tăng 453 doanh nghiệp so với năm 2010 (trong đó có 6 doanh nghiệp FDI), tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20.000 lao động và tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp may mặc, da giày, xây dựng, vận tải hành khách, chế biến lâm sản... Nhiều dự án sản xuất có quy mô, công suất lớn, sử dụng nhiều lao động, như: Nhà máy may Dream FVina, Nhà máy may Polywell, Nhà máy may xuất khẩu Ivory Thọ Vực, Nhà máy may xuất khẩu Sumec Vân Sơn, Nhà máy Chế biến lâm sản TNHH Triệu Thái Sơn, Nhà máy sản xuất, gia công giày Roll Sport Việt Nam, Nhà máy Sản xuất, gia công giày Adiana Việt Nam, Nhà máy Giày Aleron Việt Nam..., thu nhập bình quân của người lao động từ 7-12 triệu đồng/tháng.

Kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao, là điều kiện thuận lợi trong huy động nguồn lực để đầu tư XDNTM. Ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước các cấp (trực tiếp và lồng ghép), Triệu Sơn đã chỉ đạo các xã, thôn chủ động vận động các nguồn lực khác, nhất là nguồn lực của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, con em xa quê thành đạt. Tổng nguồn vốn huy động XDNTM trên địa bàn, giai đoạn 2010-2020 đạt hơn 9.752 tỷ đồng. Với nguồn vốn huy động, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng, phát triển các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, quan tâm chỉ đạo hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM. Giai đoạn 2011-2021, tổng nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng đường giao thông trên địa bàn hơn 1.865 tỷ đồng (vốn Trung ương 124,3 tỷ đồng, vốn tỉnh 175,2 tỷ đồng, vốn huyện 178,6 tỷ đồng, vốn khác 1.387,3 tỷ đồng); trong đó, xây mới, nâng cấp, cải tạo 47,2km đường huyện, 35,6 km đường xã, 32,7 km đường thôn, xóm, nội đồng; cải tạo, sửa chữa 27 cầu, 153 cống các loại. Các tuyến đường huyện được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng phù hợp với quy hoạch được duyệt, đạt chuẩn cấp IV đến cấp III.

Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt được thực hiện đúng quy định, huyện đã quy hoạch 132 trạm trung chuyển tại các xã, thị trấn; đầu tư nâng cấp, cải tạo 36 khu xử lý rác tại các xã; đầu tư khu xử lý tập trung toàn huyện tại xã Vân Sơn - Thái Hòa và từ nguồn ngân sách huyện, hỗ trợ từ cấp trên và xã hội hóa, nhà máy có công suất xử lý 100 tấn/ngày. Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung (bãi chôn lấp) của các xã được định kỳ phun chế phẩm, rắc vôi bột; chôn lấp rác thải theo hình thức cuốn chiếu và phủ lớp đất bề mặt. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo NTM huyện, cuối tháng 9-2021 UBND huyện Triệu Sơn đã triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm giải tỏa hành lang an toàn giao thông và tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, môi trường trên địa bàn. Đầu tháng 10, các xã, thị trấn đã hoàn thành việc giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang làm nơi tập kết vật liệu. phế liệu; mái vẩy, cây cối..., gây mất an toàn giao thông. Sau giải tỏa hành lang an toàn giao thông, Triệu Sơn đã huy động toàn dân đồng loạt ra quân thực hiện tổng dọn vệ sinh, chỉnh tranh cảnh quan, môi trường, đặt chậu hoa, cây cảnh trên các tuyến đường trục chính, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. Sự vào cuộc của Nhân dân và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện đã cho thấy sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân đang tạo sức mạnh to lớn để Triệu Sơn hoàn thành tốt các tiêu chí huyện NTM. Về Triệu Sơn hôm nay chúng ta thấy được sự đổi thay rõ rệt qua từng con đường, ngõ phố; làng quê nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, người dân thân thiện.

Với truyền thống hiếu học và phát huy các giá trị văn hóa của Triệu Sơn Anh hùng, trong nhiều năm qua, chất lượng giáo dục mũi nhọn và toàn diện của huyện luôn đứng trong top đầu của tỉnh; công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho Nhân dân ngày càng được cải thiện; số lao động có việc làm thường xuyên và số lao động được đào tạo liên tục tăng qua các năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, dân chủ ở cơ sở được phát huy đầy đủ, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được xây dựng vững mạnh toàn diện; đội ngũ cán bộ, công chức luôn được đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận, chuyên môn và thực tiễn, hoạt động tích cực, gần dân, sát dân hơn đã làm nòng cốt trong quá trình XDNTM.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Triệu Sơn tiếp tục XDNTM phát triển toàn diện, bền vững và đi vào chiều sâu, cụ thể: Trong lãnh đạo, chỉ đạo thì cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và cán bộ chỉ đạo phải bám sát cơ sở với phương châm: “Huyện xuống xã, xuống thôn, xã xuống thôn và đến hộ gia đình”. Thực hiện hiệu quả XDNTM gắn với cơ cấu nông nghiệp và duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện NTM. Các xã tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, giai đoạn 2021-2025. Thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quản lý xây dựng theo quy hoạch. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã, các quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất của huyện bảo đảm phù hợp, đồng bộ với quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045. Huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn theo hướng phát triển đô thị... Cơ cấu lại sản xuất theo vùng nhằm khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng của từng địa phương; tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng; nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm; xử lý có hiệu quả chất thải trong quá trình sản xuất để bảo vệ môi trường sống của người dân nông thôn. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển công nghiệp, ngành nghề dịch vụ ở nông thôn, nhất là các ngành sử dụng nhiều lao động nhằm nâng cao hiệu quả lao động, tăng thu nhập, chất lượng đời sống người dân khu vực nông thôn. Tăng cường đầu tư, ứng dụng cơ giới hóa trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm tổn thất sau thu hoạch, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP để phát triển các sản phẩm truyền thống, làng nghề, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong cộng đồng gắn với thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn từng xã và toàn huyện. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương, giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong ngành giáo dục của tỉnh. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông, tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Duy trì và nâng cao các tiêu chí đối với các xã đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, hoạt động của trạm y tế xã, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Mai Nhữ Thắng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn