Thiệu Hóa phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Năm 2022, huyện Thiệu Hóa tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), bảo đảm việc làm và nâng cao đời sống cho người dân.

Nông dân thị trấn Thiệu Hóa chăm sóc dưa trồng trong nhà lưới.

Huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Khuyến khích, hỗ trợ các hộ liên kết sản xuất, thành lập tổ hợp tác, HTX kiểu mới, áp dụng khoa học - kỹ thuật; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa HTX, doanh nghiệp và nông dân. Huyện cũng đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, quản lý dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình sản xuất đã khẳng định được năng suất, hiệu quả kinh tế và triển khai nhân rộng trên địa bàn. Theo đó, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2022 của huyện Thiệu Hóa đạt 1.464 tỷ đồng, tăng 4,85% so với năm 2021; giá trị sản xuất trên một ha canh tác đạt 138 triệu đồng, đạt kế hoạch đề ra; liên kết sản xuất đạt 996,5 ha; tích tụ, tập trung đất đai 220 ha, vượt 69% kế hoạch và nâng tổng diện tích tích tụ, tập trung đất đai toàn huyện đến nay đạt 638,4ha.

Huyện đã phối hợp với Công ty CP Mía đường Lam Sơn thực hiện liên kết sản xuất vụ thu mùa cho các xã, thị trấn trên địa bàn, với tổng diện tích 60 ha. Phát triển mô hình sản xuất rau an toàn tập trung quy mô 42 ha, tăng 9 ha so với cùng kỳ; tiếp tục duy trì 10,61 ha nhà màng, nhà lưới sản xuất rau củ, quả an toàn. Duy trì chăn nuôi, từng bước tái đàn lợn, đồng thời tổ chức phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi và đến nay toàn huyện có 17 trang trại chăn nuôi; đàn trâu 955 con, tăng 3,7% so với năm 2021, đàn bò 6.980 con, giảm 4,9%, đàn lợn 14.517 con, tăng 1,4%, đàn gia cầm 831.000 con, tăng 4,2%. Tổ chức tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các đợt tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm và tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh. Về nuôi trồng và khai thác thủy sản: Tổng giá trị nuôi trồng thủy sản đạt 76,7 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2021.

Đi đôi với phát triển nông nghiệp, huyện đã chỉ đạo các xã trong kế hoạch tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu. Cùng với các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện, các xã đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ Nhân dân trong quá trình xây dựng NTM và nhiều xã đã có cách làm hay, sáng tạo trong công tác huy động đóng góp của Nhân dân. Các phong trào hiến đất, mở đường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, xây dựng tường rào mẫu được phát động, lan tỏa trong nhiều cộng đồng dân cư, qua đó đã có 17.200 m2 đất được các hộ dân hiến để làm đường giao thông, nhà văn hóa. Toàn huyện xây dựng và nâng cấp được 43,63 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; 14,5 km kênh mương nội đồng, 20 km rãnh thoát nước, 45 nhà văn hóa và khu thể thao thôn; cải tạo nâng cấp và xây mới 613 ngôi nhà; chỉnh trang, làm mới 57.066 m tường rào mẫu; xây dựng mới 62 phòng chức năng và 12 phòng học; sửa chữa, cải tạo 30 phòng học, 21 phòng chức năng, 2 trụ sở xã và 2 chợ được nâng cấp... tạo nên diện mạo mới cho nông thôn và đô thị. Kết quả năm 2022, xã Thiệu Trung đề nghị xét công nhận NTM kiểu mẫu, 3 xã NTM nâng cao (Thiệu Nguyên, Thiệu Long, Minh Tâm); 3 xã Thiệu Phú, Thiệu Viên, Thiệu Phúc hoàn thành hồ sơ trình thẩm tra xã đạt NTM nâng cao; 21 thôn NTM kiểu mẫu, đạt 100% kế hoạch. Huyện có thêm 10 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng, nâng tổng số sản phẩm được công nhận lên 13 sản phẩm (7 sản phẩm đạt 4 sao và 6 sản phẩm 3 sao); ngoài ra, 5 sản phẩm đã hoàn thành hồ sơ, trình Hội đồng OCOP tỉnh chấm xếp hạng.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hóa Hoàng Anh Tuấn cho biết: Thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn. Đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng, phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường. Quyết liệt trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nâng cao chất lượng tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; kiểm soát tái đàn vật nuôi gắn với phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để duy trì, phát triển chăn nuôi, khuyến khích đầu tư xây dựng các trang trại quy mô lớn theo quy hoạch, xa khu dân cư, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Bài và ảnh: Gia Huy