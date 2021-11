Nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), các xã Đông Khê (Đông Sơn) và Đồng Lợi, Vân Sơn (Triệu Sơn), tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời, triển khai xây dựng xã NTM nâng cao. Trong đó, chú trọng tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải tạo vườn tạp... Hiện các xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã NTM nâng cao năm 2021.

Đường giao thông liên thôn ở xã Vân Sơn (Triệu Sơn) được đầu tư xây dựng kiên cố.

Thời gian qua, các xã Đông Khê, Đồng Lợi, Vân Sơn đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ thực hiện xây dựng NTM. Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao, Nhân dân đồng thuận, tự giác, tích cực tham gia đóng góp kinh phí cũng như hiến đất, ngày công lao động... Sản xuất nông nghiệp tại các xã phát triển nhanh, có nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, như: các HTX dịch vụ nông nghiệp của các xã Đông Khê, Đồng Lợi đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Nông nghiệp Sao Khuê tiêu thụ lúa cho bà con nông dân, với diện tích bình quân từ 100 - 125 ha/năm/xã; HTX dịch vụ nông nghiệp và thương mại xã Vân Sơn, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Thực phẩm công nghệ cao Tâm Phú Hưng, để tiêu thụ sản phẩm lúa thương phẩm cho bà con nông dân, với diện tích 120 ha/năm. Đi đôi với đó, các xã đã thực hiện tốt việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả, các trang trại hiệu quả kinh tế cao, như: xã Đông Khê chuyển 65,7 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, dưa, rau màu các loại; phát triển trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả; xã Đồng Lợi chuyển đổi 20 ha sang mô hình chăn nuôi và trồng cây ăn quả; xã Vân Sơn chuyển đổi 53 ha sang trồng đào cảnh và cây ăn quả. Ngoài ra, việc đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi quy mô lớn cũng được các xã quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, như trang trại chăn nuôi tại xã Vân Sơn, với quy mô 1.000 lợn hướng nạc và 120 lợn nái sinh sản.

Đi đôi với phát triển nông nghiệp, các xã quan tâm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn và hiện có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động nông thôn, như: xã Đông Khê, có 27 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 2.300 lao động; trong đó, có Công ty may Phú Anh, giải quyết việc làm cho 1.500 lao động, thu nhập bình quân từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng; Vân Sơn có Công ty may SUMEC, giải quyết việc làm cho 2.000 lao động... Kinh tế phát triển, đời sống của người dân được nâng lên, cùng với ngân sách hỗ trợ của cấp trên, các xã có điều kiện huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bảo đảm đồng bộ, theo hướng hiện đại. Trong đó, hệ thống giao thông trên địa bàn các xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; tỷ lệ đường trục thôn, xã có rãnh tiêu thoát nước mặt đường đạt từ 73% - 81%; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn từ 99,09% - 99,8%... Đồng chí Lê Bá Thành, Chủ tịch UBND xã Vân Sơn, cho biết: Thời gian qua, xã đã chú trọng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, tổng diện tích giao trồng hàng năm của xã đạt 762,39 ha; trong đó, cây lúa 611,76 ha, ngô và rau màu 103,63 ha, cây đào cảnh 40 ha, cây ăn quả 7 ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm 29.339 con (trâu bò 359 con, đàn lợn 5.230 con, đàn gia cầm 23.750 con); diện tích nuôi trồng thủy sản hàng năm đạt 11 ha, với các loại con nuôi, như: cá trắm, cá rô phi đơn tính, cá trê... Xã cũng đã chỉ đạo các hộ dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, trồng các loại cây có giá trị kinh tế, như: đào cảnh, cây ăn quả... Đi đôi với đó, xã tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn. Hiện trên địa bàn xã có 15 doanh nghiệp; 420 cơ sở sản xuất, kinh doanh; 1 HTX dịch vụ nông nghiệp và thương mại; 11 trang trại, gia trại. Trong đó, chỉ tính riêng Công ty May SUMEC, đã giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 lao động, với thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân được nâng lên, cùng với hỗ trợ của cấp trên, xã có điều kiện huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, như đường giao thông nông thôn, hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất..., trung tâm văn hóa – thể thao xã. Hiện toàn xã có 3.826 lao động trong độ tuổi; trong đó, lao động qua đào tạo 2.773 người, chiếm 75,8%; lao động có việc làm thường xuyên 3.658 người, chiếm 95,61%.

Phong trào văn hóa, thể thao tại các thôn, xóm trên địa bàn các xã được duy trì hoạt động và cảnh quan, môi trường nông thôn được chăm lo thường xuyên. Bên cạnh đó, các xã đã đẩy mạnh việc chỉnh trang cảnh quan nông thôn, trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường giao thông, các khu dân cư, tiêu biểu, như: các xã Đông Khê trồng được 11,024 km đường hoa, cải tạo 15,1 km tường rào thoáng, 100% tuyến đường giao thông có điện chiếu sáng; Vân Sơn có 15,18 km đường thôn được trồng hoa và Đồng Lợi có 11,23 km đường giao thông nông thôn được chỉnh trang, trồng hoa và cây bóng mát. Xã Đông Khê có 100% hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước sạch tập trung và tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý tại các xã đạt từ 98% - 100%. Một số xã có thu nhập bình quân đầu người cao, tiệm cận với mức chuẩn thu nhập theo tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, như: Đông Khê 67,03 triệu đồng/người/năm; các xã Đông Khê, Đồng Lợi không còn hộ nghèo; xã Vân Sơn tỷ lệ hộ nghèo còn 0,22%. Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ tỉnh, kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn 3 xã đều đạt cao: Đông Khê 99,6%, Đồng Lợi 99,9%, Vân Sơn 99,1%.

Bài và ảnh: Gia Huy