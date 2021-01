Niềm vui nông thôn mới ở Tượng Lĩnh

Hòa chung niềm vui những ngày đầu xuân 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tượng Lĩnh (huyện Nông Cống) còn có thêm một niềm vui đó là đón nhận xã nông thôn mới (NTM). Sau rất nhiều nỗ lực, đây là thành quả quan trọng làm thay đổi diện mạo địa phương và nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Công sở xã Tượng Lĩnh (Nông Cống).

Là xã thuần nông thuộc vùng chiêm trũng với bao khó khăn đến nay Tượng Lĩnh cũng như nhiều xã khác của huyện Nông Cống đã tận dụng lợi thế từ mạng lưới giao thông mới để đa dạng hóa ngành nghề, tạo việc làm cho lao động địa phương. Với tỉnh lộ 512 (từ thị trấn Nông Cống đi Tượng Sơn), tỉnh lộ 525 (từ Tượng Văn đi Thăng Thọ), tỉnh lộ 506 (từ Sân bay Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn) chạy qua địa bàn xã, Tượng Lĩnh hiện nay nằm trên trục phát triển quan trọng không chỉ của huyện mà còn của tỉnh Thanh Hóa và của cả vùng. Tốc độ xây dựng NTM cũng nhờ đó được đẩy nhanh hơn, mạnh hơn trong những năm vừa qua.

10 năm xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, do thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đến nay xã đã phát triển đa ngành nghề theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại; góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 12,5% trở lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46,15 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,5% năm 2011 xuống còn 1,64% năm 2020.

Tượng Lĩnh đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp để không ngừng nâng cao giá trị sản xuất, trọng tâm là xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với 20 ha. Thực hiện chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, thực hiện tốt chuỗi liên kết sản xuất để tăng giá trị và tiêu thụ sản phẩm, áp dụng quy trình sản xuất công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP. Đặc biệt, vận động Nhân dân đẩy mạnh dồn đổi diện tích, tạo ô thửa lớn, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, xã đã chuyển đổi 8,97 ha đất khó canh tác sang sản xuất rau sạch, rau an toàn cung cấp cho Cụm Công nghiệp Tượng Lĩnh và Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Hệ thống giao thông kết nối cũng góp phần đưa các ngành nghề kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh mẽ hơn tại địa phương. Dự báo, trong những năm tới khi Cụm Công nghiệp Tượng Lĩnh gần 50 ha và Khu Công nghiệp Tượng Lĩnh - Trường Minh - Thăng Bình với diện tích 350 ha đi vào hoạt động, đây sẽ là lợi thế rất lớn để giải quyết việc làm cho lao động địa phương, phát triển dịch vụ thương mại.

Cùng với nông nghiệp, dịch vụ thương mại, các ngành tiểu thủ công nghiệp vẫn được duy trì khá tốt. Trong đó, xã tập trung giữ gìn và phát triển nghề đan chao đèn lồng xuất khẩu, đồng thời thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả HTX tiểu thủ công nghiệp, du nhập, tập huấn mở rộng các nghề cơ khí, chế biến, mộc dân dụng...

Sự ổn định, phát triển về kinh tế tạo nền tảng vững chắc để xã tiếp tục đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. So sánh số liệu thống kê của xã qua nhiều năm cho thấy, số gia đình, làng, thôn đạt chuẩn văn hóa không ngừng tăng lên. Tượng Lĩnh đạt chuẩn xã văn hóa NTM năm 2020; 4/4 thôn được công nhận và công nhận lại danh hiệu “Thôn, làng văn hóa”; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 85% trở lên; 4/4 thôn sau khi sáp nhập từ 9 thôn, Nhân dân đã đồng thuận đóng góp ủng hộ tự nguyện xây dựng nhà văn hóa thôn và các thiết chế theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ năm 2014, 100% khu dân cư đã tham gia thực hiện Đề án thu gom rác thải tập trung. Vì vậy công tác vệ sinh môi trường ở địa phương ngày càng được người dân quan tâm gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và an toàn, từng bước cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra.

Diện mạo nông thôn hoàn toàn thay đổi với những kết quả đạt được, cùng với việc hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, ngày 30-12-2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định công nhận xã Tượng Lĩnh đạt chuẩn NTM. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tượng Lĩnh xác định: Xây dựng NTM có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, đạt chuẩn đã khó, nhưng giữ vững, nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn lại càng khó khăn hơn; chính vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tượng Lĩnh đã tiếp tục đề ra cho mình nhiều mục tiêu cao hơn nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Trong đó, quan trọng hơn cả là phấn đấu đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập của người dân; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường; tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

