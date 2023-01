Ngọc Lặc nỗ lực trở thành huyện miền núi đạt chuẩn nông thôn mới

Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, huyện Ngọc Lặc đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm mô hình trồng măng tây tại xã Ngọc Liên.

Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện bộ tiêu chí NTM, giai đoạn 2022–2025, bối cảnh thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM có sự thay đổi, với các yêu cầu cao hơn, khó hơn và nhất là khu vực miền núi. Xác định XDNTM là nhiệm vụ xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, huyện Ngọc Lặc đã tập trung huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó coi trọng phát huy sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện đồng bộ giữa XDNTM gắn với thực hiện Đề án “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Có thể thấy, từ thực hiện chương trình XDNTM, bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, GRDP bình quân đầu người hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; cơ sở hạ tầng được xây dựng và củng cố, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững... Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,8 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,47%.

Nhà văn hóa thôn Lập Thắng, xã Thạch Lập được đầu tư xây dựng khang trang.

Đến nay, huyện Ngọc Lặc đã có 12/20 xã đạt chuẩn NTM, đạt 70% và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Ngọc Liên). Bình quân toàn huyện đạt 16,8 tiêu chí xã NTM và 11,4 tiêu chí xã NTM nâng cao. Các xã Thúy Sơn, Minh Sơn, Cao Ngọc, Nguyệt Ấn đã hoàn thành các tiêu chí xã NTM và trình hồ sơ thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Trong năm 2022, huyện Ngọc Lặc đã huy động từ các nguồn vốn hơn 392,1 tỷ đồng XDNTM. Trong đó, nguồn vốn từ Trung ương hơn 44,7 tỷ đồng, tỉnh hơn 4,6 tỷ đồng, huyện gần 17,7 tỷ đồng, xã hơn 6,6 tỷ đồng, vốn lồng ghép gần 56,2 tỷ đồng, huy động từ cộng đồng dân cư hơn 262,2 tỷ đồng. Với nguồn vốn trên, cơ sở hạ tầng của các xã được đầu tư đồng bộ, chất lượng từ xã đến thôn, như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, y tế...

Cùng với đó, huyện Ngọc Lặc tích cực chỉ đạo các xã, thôn tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng thôn đạt chuẩn NTM, thôn NTM kiểu mẫu. Các phong trào thi đua phát động thực hiện mang lại hiệu quả trong XDNTM tạo cảnh quan nông thôn môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp và an toàn, như “Trồng cây xanh nơi công cộng”, “Hàng rào xanh”, “Ngày chủ nhật sạch”, cuộc thi “Nhà sạch - vườn đẹp”, cuộc thi tuyến đường “sáng – xanh – sạch – đẹp” đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Đi đôi với XDNTM, huyện Ngọc Lặc tích cực thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và đã có 7 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, gồm miến dong Hương Ngọc và bột sắn Hương Quê, xã Ngọc Liên; gạo nếp hoa cau Thạch Lập, xã Thạch Lập; mật ong Kiên Thọ và dưa vàng 369, xã Kiên Thọ; mật mía Phúc Long, xã Minh Tiến; giò lụa Lan Anh, thị trấn Ngọc Lặc. Ngoài ra, sản phẩm trà túi lọc rau má đất Ngọc, xã Thúy Sơn đang trình Hội đồng thẩm định OCOP tỉnh đánh giá, xếp hạng.

Tuyến đường liên xã Quang Trung.

Mục tiêu trở thành “huyện NTM” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực trong quá trình thực hiện, xây dựng lộ trình thực hiện một cách cụ thể, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm. Theo lộ trình năm 2023, huyện Ngọc Lặc tập trung xây dựng 4 xã còn lại là Vân Am, Phùng Giáo, Phùng Minh và Minh Tiến đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 7 thôn đạt chuẩn NTM và 3 sản phẩm OCOP. Đồng thời, rà soát, đánh giá thực trạng, cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí để xây dựng kế hoạch, lộ trình thời gian thực hiện hoàn thành các tiêu chí của huyện NTM. Để đạt được mục tiêu đó, huyện Ngọc Lặc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong XDNTM, không trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia thực hiện. Tiếp tục tuyên truyền cho Nhân dân nâng cao ý thức trong công tác vệ sinh môi trường nông thôn theo hướng sạch nhà – sạch bếp – sạch ngõ. Đồng thời, hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong quá trình phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường... Trên cơ sở nguồn lực của chương trình XDNTM từ ngân sách Nhà nước, các xã bám sát quy hoạch, đề án, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong huy động, sử dụng nguồn lực để tạo sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân trong việc tham gia XDNTM. Lồng ghép các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện và huy động các nguồn lực trong Nhân dân để XDNTM. Cùng với đó, huyện Ngọc Lặc khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và XDNTM. Đồng thời, vận động Nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp vật chất, ngày công lao động, hiến đất để XDNTM.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp Nhân dân, huyện Ngọc Lặc quyết tâm đạt mục tiêu đạt chuẩn NTM theo Nghị quyết Đại hộ Đảng bộ huyện đề ra, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Bài và ảnh: Hải Đăng