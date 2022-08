Nâng tầm chiến lược về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để nâng cao đời sống Nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có một ham muốn tột bậc đó là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành; người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”.

Cán bộ, Nhân dân thôn Hoa Trường, xã Hoa Lộc (Hậu Lộc) trong ngày lễ công bố đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Vận dụng và phát triển đúng đắn, sáng tạo tư tưởng của Bác về vấn đề này, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã hiện thực hóa bằng những chỉ thị, nghị quyết chiến lược, trong đó phải kể đến Nghị quyết số 26-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - những minh chứng sinh động nhất vì đạt được những thành tựu vô cùng ấn tượng, làm thay đổi hẳn diện mạo nông thôn, đời sống nông dân được nâng cao, nông nghiệp ngày càng hiện đại và đang từng bước vươn mình từ nền nông nghiệp truyền thống còn đậm nét tiểu nông sang nền nông nghiệp số...

Để nhân lên “trái ngọt” từ Nghị quyết 26, tỉnh Thanh Hóa đã đề ra một loạt giải pháp, trong đó quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt nội dung trọng tâm nhất của Nghị quyết số 26 đó là triển khai Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trong hơn 10 năm thực hiện Chương trình XDNTM, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân nông thôn; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại; sản xuất phát triển bền vững theo hướng kinh tế hàng hóa; đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, nông thôn ngày càng nâng cao; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn...

Tại huyện Mường Lát, khi bắt tay vào triển khai Chương trình XDNTM có xuất phát điểm thấp nhất cả tỉnh, nhưng nhờ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; biết tranh thủ huy động tối đa các nguồn lực và bằng chính sự nỗ lực, sáng tạo của cán bộ và người dân địa phương, đến nay huyện Mường Lát đã có 17 bản được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 20%, bình quân 3,57 tiêu chí/xã.

Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, cho biết: Mặc dù kết quả thực hiện Chương trình XDNTM ở địa phương còn khá khiêm tốn, nhưng phải khẳng định rằng ngay sau khi triển khai chương trình thì đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm, các công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng đáp ứng cơ bản được nhu cầu của Nhân dân, bộ mặt nông thôn của huyện dần được thay đổi, khang trang hơn, chất lượng cuộc sống được nâng lên, Nhân dân tin tưởng, phấn khởi, tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng quê hương. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 56%, hộ cận nghèo 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 20,6 triệu đồng/năm.

Có thể khẳng định, Chương trình XDNTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được thành tựu khá toàn diện và trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, phát huy được sức mạnh của toàn xã hội. Phát huy được sự đoàn kết thống nhất trong huy động các nguồn lực cho XDNTM, đặc biệt là huy động nội lực trong Nhân dân, như góp công lao động, hiến đất, vật liệu, tiền, đóng góp tinh thần và động viên người thân thành đạt tham gia. Bên cạnh đó, thành công của chương trình cũng đến từ việc đã đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho nông dân theo cả hai hướng phi nông nghiệp và nông nghiệp; quan tâm tới chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xây dựng tình làng nghĩa xóm, giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh nông thôn...

Theo báo cáo 10 năm triển khai Chương trình XDNTM, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, to lớn, nổi bật như: toàn tỉnh đã có 8 đơn vị cấp huyện (29,63%), 330 xã (70,66%), 858 thôn, bản (25,2%) đạt chuẩn NTM (trong đó có 685 thôn, bản miền núi); 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã, 85 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 100 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; bình quân toàn tỉnh đạt 17,57 tiêu chí/xã (tăng 12,87 tiêu chí/xã so với năm 2010); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tính đến năm 2021 đạt 40,068 triệu đồng/người/năm (gấp 4,5 lần so với khi bắt đầu triển khai chương trình); tỷ lệ hộ nghèo ở mức 2,53% (giảm 24,43% so với khi bắt đầu triển khai chương trình); bộ mặt nông thôn, miền núi khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, XDNTM trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, như: hầu hết các xã chưa đạt chuẩn đều có xuất phát điểm thấp. Trong tổng số trên 130 xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM của tỉnh, có tới 90% xã thuộc khu vực miền núi, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đâu đó đã xuất hiện tư tưởng thỏa mãn, bằng lòng của một bộ phận cán bộ và Nhân dân sau khi đã đạt chuẩn NTM, dẫn đến việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí chưa được quan tâm đúng mức, thiếu tính bền vững...

Trong giai đoạn mới, mục tiêu đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa có 19 huyện, thị xã, thành phố, 88% số xã, 65% số thôn/bản miền núi, 60% số thôn/bản thuộc xã đặc biệt khó khăn trở lên đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; trong đó có 4 huyện và 40% số xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã và 10% số thôn/bản trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tương ứng với 19 đơn vị cấp huyện, 410 xã, 876 thôn/bản miền núi, 101 thôn/bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn trở lên đạt chuẩn NTM; trong đó có 4 huyện và 165 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 41 xã và 340 thôn/bản trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); bình quân toàn tỉnh đạt 18,6 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 15 tiêu chí, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,53 lần...

Chiến lược về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, tạo cơ sở vững chắc để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Và quan trọng hơn cả, đây cũng là ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Bài và ảnh: Gia Bảo