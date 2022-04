Lan tỏa các mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Đồng chí Trần Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Bình (Quảng Xương), cho biết: Thực tiễn công tác dân vận với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân đã tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Các mô hình dân vận khéo trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu thực sự đi vào cuộc sống, mang lại sự hài lòng cho Nhân dân. Từ chỉ đạo điểm thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Xa Thư, 4 thôn còn lại của xã cũng đồng loạt thực hiện bài bản để đạt được kết quả toàn diện.

Các đoàn viên, hội viên xã Quảng Bình (Quảng Xương) tích cực hưởng ứng xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Nổi bật nhất trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu ở Quảng Bình là huy động gần 15,2 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng thiết chế văn hóa kiểu mẫu và cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Bên cạnh đó còn là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong Nhân dân được thể hiện rõ qua việc xây dựng các mô hình, công trình rõ việc, rõ nội dung, rõ kết quả, địa chỉ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 69,51 triệu đồng/năm.

Trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Quảng Xương đã chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” do Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện. Chọn việc khó mà có lợi cho dân để làm là phương châm hành động của Đảng bộ và hệ thống dân vận huyện Quảng Xương. Với tinh thần đó, “dân vận khéo” gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị và là tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Đỗ Đình Cường, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, cho biết: “Công tác dân vận luôn được đổi mới từ cách thức vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo,... tạo khí thế mới, quyết tâm mới thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp. Thường trực Huyện ủy, các đảng ủy xã, thị trấn, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để nắm tình hình và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở. Những giải pháp này đã từng bước tạo dựng niềm tin cho Nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó giúp cho huyện xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo”.

Cụ thể như “Dân vận khéo chính quyền” trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng cho người dân, doanh nghiệp. Mô hình dân vận khéo “Thắp sáng đường quê” do ủy ban MTTQ huyện chủ trì, với 26/26 xã, thị trấn thực hiện, trong đó có 16 xã đạt 100% tuyến đường liên thôn, xóm có điện chiếu sáng. Mô hình “camera an ninh”, nhiều xã, thị trấn lắp đặt và ra mắt mô hình giúp công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu dân cư được bảo đảm. Các mô hình dân vận khéo do Hội Nông dân chủ trì, như: “Hàng rào xanh, vườn hộ kiểu mẫu”; “Thu gom, xử lý vỏ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm vệ sinh đồng ruộng và chất lượng an toàn thực phẩm” thu hút đông đảo hội viên tham gia, với hàng chục tuyến hàng rào xanh, gần 100 vườn hộ kiểu mẫu. Mô hình của hội LHPN như “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Trồng hoa, cây xanh làm sạch đẹp tuyến đường” đã vận động hơn 300 thùng rác thải đặt các tuyến đường trong khu dân cư, gắn biển khoảng 1.000 công trình nhà sạch - vườn đẹp... Ngoài ra còn có các mô hình dân vận khéo, như “Điểm vui chơi cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư”, “Đường tranh bích họa”, “Hàng cây cựu chiến binh”, “Cựu chiến binh phối hợp tham gia chỉnh trang nhà văn hóa thôn và xây dựng tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa thôn”; phong trào “Xanh, sạch, đẹp khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học”... Các mô hình trên đã “đánh thức” khát vọng làm giàu, xây dựng các danh hiệu NTM trên địa bàn. Qua đó cảnh quan môi trường, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất văn hóa được nâng lên; sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ giúp nhau được tăng cường trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, toàn huyện đã ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 đạt 2,5 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ vùng dịch trong và ngoài tỉnh.

Thực tế dân vận khéo ở nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện cho thấy khá rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt. Thông qua phong trào thi đua dân vận khéo đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác dân vận. Hệ thống dân vận ngày càng được củng cố, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ngày càng trưởng thành.

Hiện nay, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Năm dân vận chính quyền” và xây dựng điểm mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Quảng Lộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần củng cố hệ thống chính trị, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, ổn định chính trị trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng huyện NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Lê Hà