Huyện Nga Sơn phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Những tháng đầu năm, huyện Nga Sơn tiếp tục tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, huyện khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất.

Mô hình nuôi tôm đạt hiệu quả kinh tế cao tại xã Nga Tân.

Ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa các cây trồng mới, cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nông nghiệp được huyện Nga Sơn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đã có nhiều chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả kinh tế cao, như: sản xuất khoai tây, dưa hấu; rau an toàn, sản xuất trong nhà lưới và nhà kính theo hướng công nghệ cao... 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã xây dựng được 1,6 ha nhà kính, nhà lưới sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao, bảo đảm an toàn. Tích tụ, tập trung đất đai được 40,23 ha, nâng tổng diện tích tích tụ, tập trung đất đai trên địa bàn huyện lên 270,73 ha để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đi đôi với đó, huyện triển khai công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Ban hành kế hoạch chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, giai đoạn 2021-2025; tổ chức tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021. Đi đôi với đó, UBND huyện cũng đã ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 15-4-2021 về việc thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm”.

Huyện đã và đang tập trung chỉ đạo phát triển thủy sản và diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.647 ha, trong đó, diện tích nuôi ngao nước mặn 370 ha, nuôi cá nước ngọt 877 ha, nuôi nước lợ 400 ha. 6 tháng đầu năm, sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 3.295,6 tấn; trong đó, sản lượng nuôi trồng 1.860,8 tấn; sản lượng khai thác 1.434,8 tấn. Đồng thời, trên địa bàn huyện đã thả nuôi 10 triệu con tôm sú, 50 triệu tôm thẻ chân trắng, 48 triệu các loại giống cá nước ngọt và nước lợ.

Cùng với phát triển nông nghiệp, huyện Nga Sơn tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình Xây dựng NTM trên địa bàn và 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục đạt kết quả tích cực. Ban chỉ đạo từ huyện đến các xã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và các xã đang triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Kết quả, tổng số vốn huy động xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2021 đạt 622,684 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương và tỉnh 21,35 tỷ đồng, ngân sách huyện 84,373 tỷ đồng, ngân sách xã 122,6 tỷ đồng, vốn tín dụng 17,5 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp đầu tư 16,63 tỷ đồng, vốn huy động từ Nhân dân 340,447 tỷ đồng, 100% số xã đạt chuẩn NTM, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 và đến nay, huyện Nga Sơn có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, bình quân toàn huyện đạt 8,39 tiêu chí NTM nâng cao/xã và đạt 5,13/13 tiêu chí NTM kiểu mẫu/xã; có 2 thôn của xã Nga An đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hiện 2 xã Nga Thạch và Nga Thành đang tích cực triển khai thực hiện xã NTM nâng cao, với quyết tâm hoàn thành và được công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2021. Những tháng đầu năm, huyện cũng đã triển khai các văn bản chỉ đạo, tổ chức hội đồng chấm điểm đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP.

Đồng chí Lê Văn Dậu, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, cho biết: Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2021, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2021, triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2021-2022. Đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai, với diện tích 120 ha; xây dựng nhà lưới, với diện tích 30.000m2. Xây dựng, triển khai thực hiện phương án chuyển đổi đất lúa, cói kém hiệu quả sang các mô hình phát triển sản xuất có giá trị kinh tế, giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh và tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp, thuốc thú y trên địa bàn. Quản lý, chăm sóc các đối tượng con nuôi thủy sản trong mùa nắng nóng, mưa bão; đồng thời, giám sát tình hình nuôi và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm, cá và hướng dẫn Nhân dân các xã ven biển vệ sinh ao hồ thả nuôi tôm sú, tôm thẻ lắp vụ. Đôn đốc thu hoạch các đối tượng con nuôi thủy sản nước lợ, nhất là ngao trước mùa mưa bão. Tiếp tục tăng cường kiểm tra gia hạn cấp phép, các phương tiện bảo đảm cho người và tàu cá hoạt động sản xuất trên biển; rà soát, kiểm tra số lượng và chất lượng tàu thuyền của các xã trong mùa mưa bão nhằm tạo điều kiện cho ngư dân ổn định sản xuất. Đi đôi với phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện phấn đấu có 2 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 thôn được công nhận NTM kiểu mẫu. Tiếp tục tập trung xây dựng, triển khai thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Nga Sơn, giai đoạn 2021-2025. Duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường khu dân cư và ở tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện nhằm tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; đồng thời, vận động Nhân dân chỉnh trang cổng, tường rào, nhà cửa, cải tạo vườn tạp thành vườn sản xuất cây hàng hóa.

Huyện Nga Sơn cũng tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức ký cam kết thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện phải đăng ký kinh doanh, cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định; đồng thời, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Các xã thường xuyên rà soát, đánh giá để củng cố, duy trì kết quả 19 tiêu chí NTM và xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Xuân Hùng