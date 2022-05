Hoằng Đồng xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu

Từ kinh nghiệm thực tiễn “Dừng lại là rớt chuẩn, chuyển biến chậm sẽ bị bỏ lại phía sau”, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Hoằng Đồng (Hoằng Hóa) đã luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Diện mạo xã Hoằng Đồng.

Để góp sức xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như lời Bác dặn, Hoằng Đồng đã đi tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua, trong đó lấy xây dựng NTM làm mục tiêu lớn nhất để phấn đấu. Vì thế, từ năm 2013, Hoằng Đồng đã sớm xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2020 đạt chuẩn NTM nâng cao. Không dừng lại ở đó, chỉ một năm sau, dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Hoằng Đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch hiệu quả vừa hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Về Hoằng Đồng hôm nay, bức tranh tươi sáng về một miền quê đổi mới hiện hữu rõ nét ở những ngôi nhà cao tầng nối nhau mọc lên san sát, những cung đường được thảm nhựa, bê tông rộng rãi, sạch đẹp như phố thị. Đường điện, đường hoa, đường cây xanh làm bừng sáng cả một vùng quê. Dọc hai bên tuyến đường là những bức tranh bích họa nhiều hình ảnh, đa sắc màu tạo nên cho Hoằng Đồng một điểm nhấn riêng. Trong hành trình xây dựng NTM kiểu mẫu, Hoằng Đồng đã nhất quán quan điểm “Cán bộ xã, trung tâm hành chính xã làm trước; cán bộ thôn, nhà văn hóa thôn đi đầu; cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện”. Tinh thần nêu gương ấy đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, lôi cuốn, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân góp công, góp của chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn. Quyết tâm xây dựng Hoằng Đồng thành xã NTM kiểu mẫu trong năm 2021, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã đã ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch để thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt. Đồng thời thành lập ban chỉ đạo xây dựng xã kiểu mẫu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đoàn thể theo từng nội dung, tiêu chí. Với tinh thần dễ làm trước, khó làm sau, làm có trọng tâm, trọng điểm, lấy người dân là hạt nhân bền vững, Hoằng Đồng đã thực hiện tốt nguyên tắc 6 chữ “dân” đó là: Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi.

“Hệ thống giao thông văn minh - sáng - sạch - đẹp” gắn với đô thị hóa nông thôn là “mô hình mẫu”, cũng là điểm nhấn quan trọng trong xây dựng NTM kiểu mẫu ở Hoằng Đồng. Ngoài các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, UBND xã đã xây dựng một số cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp. Nổi bật như trong xây dựng công viên mini ở thôn 1 Lê Lợi, thôn 1 Hồng Thái, thôn Quang Trung, Nhân dân đã hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí mua dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, trồng cây bóng mát, trồng hoa, còn xã hỗ trợ xây dựng hạ tầng với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Xã hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình phụ trợ nhà văn hóa của 5 thôn trị giá gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ các thôn nâng cấp, mở rộng đường giao thông, tổng chiều dài các tuyến 4,32km với kinh phí 9,2 tỷ đồng; cải tạo, xây dựng rãnh thoát nước, tổng chiều dài 2,19km, trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ các thôn gắn biển tên đường, số nhà, mua thùng rác đạt chuẩn với kinh phí hơn 600 triệu đồng... Đến nay, hệ thống điện chiếu sáng công cộng được xã đầu tư mới hiện đại, đồng bộ trên tất cả các tuyến đường với tổng chiều dài 12,9km. 100% các tuyến đường giao thông nông thôn, trục chính nội đồng và 88,8% kênh mương đã được kiên cố hóa; các khu dân cư đều có hệ thống tiêu nước thải, trong đó 90,11% đã có nắp đậy.

Với quyết tâm cải biến sâu sắc khu vực nông thôn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chọn những việc thiết thực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao đời sống cho Nhân dân. Lấy nông nghiệp làm nền tảng cho phát triển, nhiều cơ chế, chính sách như tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, phát triển kinh tế trang, gia trại... được xã triển khai đồng bộ và được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Cơ bản các diện tích vườn hộ đã được cải tạo, có hệ thống tưới tiêu khoa học, các mô hình thâm canh rau màu, cây ăn quả, VAC kết hợp được triển khai hiệu quả. Nhiều hộ đã mạnh dạn chặt bỏ cây trồng có giá trị kinh tế thấp, thay thế bằng các cây ăn quả, rau màu, cây hoa có giá trị kinh tế cao. Cơ giới hóa đồng ruộng được ứng dụng đồng bộ ở tất cả các khâu từ làm đất, gieo cấy, chăm sóc đến thu hoạch, phơi sấy. Đặc biệt, năm 2020, được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của huyện, xã, gia đình ông Lê Đình Sỹ đã mạnh dạn đầu tư “khu sản xuất rau an toàn trong nhà màng”, đưa sản xuất nông nghiệp xã nhà phát triển theo hướng mới. Cùng với đó, xã đã quy hoạch và triển khai tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất cây lúa hàng hóa quy mô lớn theo hướng công nghệ cao giai đoạn 2021-2023, quy mô 25 ha với 200 hộ tham gia. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng được tập trung phát triển, ngoài các nghề truyền thống như may mặc, mộc, sản xuất nem - giò, kinh doanh dịch vụ, giết mổ gia súc thì các ngành nghề mới như cơ khí, sản xuất gạch không nung... cũng có nhiều khởi sắc. Trên địa bàn xã còn có 2 công ty lớn là Công ty May công nghiệp TCE JEANS và Công ty Dụng cụ thể thao Hoàng Long, tạo việc làm cho khoảng 7.000 lao động trong và ngoài xã. Nếu như năm 2013, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 22,01 triệu đồng thì đến năm 2021 tăng lên 69,56 triệu đồng. Những kết quả đạt được trong nâng cao đời sống Nhân dân là minh chứng thuyết phục cho sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây.

Bức tranh NTM sáng, xanh, sạch, đẹp ở Hoằng Đồng được dệt nên bởi những sắc màu tươi mới và sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động. Bí quyết được xã triển khai trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu là phải biết gắn giữa chủ trương đúng và hành động hiệu quả, biết tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên nhưng phải luôn phát huy trí tuệ và tinh thần tập thể, nhất là sự đồng thuận trong Nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoằng Đồng chia sẻ: “Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu chỉ có điểm xuất phát chứ không có điểm dừng. Việc hoàn thành các tiêu chí đã khó nhưng làm sao để giữ vững các tiêu chí lại càng khó hơn. Do đó, Hoằng Đồng sẽ tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, đưa Hoằng Đồng ngày càng bứt phá vươn lên, cùng với cả huyện, cả tỉnh hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như lời Bác dặn”.

Bài và ảnh: Thu Vui