Đường tới kiểu mẫu ở Hoằng Đại

Nếu ai đó trở lại Hoằng Đại sau nhiều năm xa cách, hẳn sẽ ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng đất vốn nhiều khó khăn và chậm phát triển này. Bên cạnh những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát là những cung đường thoáng đãng, rộng rãi, sạch đẹp được hình thành từ sự đồng thuận của Nhân dân.

Người dân chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng hoa cho hiệu quả cao.

Hoằng Đại trước kia là xã nghèo thuộc huyện Hoằng Hóa. Năm 2012, Hoằng Đại là 1 trong 19 xã, thị trấn sáp nhập về TP Thanh Hóa. So với 18 xã, thị trấn thuộc các huyện cùng thời điểm sáp nhập vào thành phố, Hoằng Đại được đánh giá là xã có xuất phát điểm thấp nhất. Hoạt động sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp, diện tích đất canh tác nhiều nhưng kém hiệu quả. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm... thiếu sự đầu tư do nguồn ngân sách xã còn hạn hẹp. Đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở ngưỡng cao. Lúc bấy giờ, danh hiệu “đạt chuẩn nông thôn mới” chỉ như một giấc mơ trong khao khát của lãnh đạo và Nhân dân xã Hoằng Đại. Thế nhưng, kể từ khi sáp nhập vào thành phố cho đến nay, được sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa cùng sự chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân, Hoằng Đại đã nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống năng động và tốc độ phát triển nhanh của thành phố, thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn.

Mô hình trồng hoa được người dân nhân rộng trên địa bàn xã.

Chúng tôi về thôn Cát Lợi - thôn nông thôn mới kiểu mẫu để cảm nhận sự chuyển mình rõ nét của một vùng quê thuần nông xưa kia vốn nghèo khó. Trước kia, những tuyến đường liên thôn hay tuyến đường nội đồng trong thôn đều nhỏ hẹp, mỗi khi mùa mưa đến thường ngập nước và lầy lội nên việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhà văn hóa thôn được xây dựng từ lâu đã xuống cấp nên mọi hoạt động tập thể bị hạn chế. Từ khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo của thôn đã có những chuyển biến tích cực. Hiện hữu trước mắt chúng tôi là những tuyến đường bê tông trải dài đến từng ngõ xóm, nhiều khu đất trống, bỏ hoang nay đã được phủ xanh bởi những vườn hoa, vườn cây ăn trái trĩu quả. Ngoài nghề nông truyền thống, bà con tích cực thay đổi tư duy, chuyển sang xây dựng trang trại, gia trại, vườn hộ… để tăng thu nhập.

Thôn Cát Lợi hôm nay.

Ông Lê Thế Bích, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cát Lợi cho biết: Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận cao từ phía Nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện, người dân được bàn bạc, thống nhất và trực tiếp tham gia giám sát những phần việc cụ thể nên các công trình xây dựng đều được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Năm 2020-2021, thôn đã vận động Nhân dân, con em xa quê đóng góp xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa, khu thể thao, làm lan can bờ ao, tường rào, vẽ tranh bích họa, trồng đường hoa với số tiền trên 300 triệu đồng. Cùng với đó, thôn vận động các hộ hiến đất, các công trình trên đất để nắn chỉnh, mở rộng đường giao thông. Các mô hình bảo vệ môi trường như tổ, nhóm tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; vệ sinh đường làng ngõ xóm và nơi công động; các câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Thôn không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác được kiềm chế, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh - trật tự. Với nhiều thành tích đạt được, Cát Lợi là 1 trong 3 thôn của xã Hoằng Đại được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Diện mạo của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, đến nay Hoằng Đại đã có 5/6 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để có được thành tích như ngày hôm nay, Hoằng Đại coi việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt coi trọng vai trò chủ động của cộng đồng dân cư. Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ, còn các hoạt động do chính người dân bàn bạc, quyết định.

Trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, Hoằng Đại tập trung vào những vấn đề cốt lõi là: Vận động Nhân dân hiến đất và tập trung mọi nguồn lực mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình dân sinh đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, qua đó giảm hộ nghèo, tăng hộ khá và giàu. Nếu như năm 2020 mới có 2/6 thôn hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu thì đến năm 2021 có 5/6 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bằng những bước đi vững chắc và bằng cách làm sáng tạo, phù hợp, Hoằng Đại phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của TP Thanh Hóa.

Nhiều mô hình trồng cây ăn quả được hình thành trên địa bàn xã.

Ông Đàm Đình Diện, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Đại cho biết: “Để xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình đề ra, Hoằng Đại tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, hiến công trình và đóng góp ngày công, kinh phí để chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm thay đổi diện mạo nông thôn. Cùng với đó, xã tiếp tục huy động đa dạng các nguồn lực xã hội, nội lực tại chỗ để đưa Hoằng Đại phát triển nhanh, bền vững trong tương lai”.

Tố Phương