Đổi mới tổ chức sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Minh Tân

Những năm qua, xã Minh Tân (Vĩnh Lộc) tập trung phát huy tiềm năng lợi thế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao trình độ thâm canh, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung hàng hóa, gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, nâng cao tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nông dân xã Minh Tân (Vĩnh Lộc) chăm sóc rau an toàn trong nhà lưới.

Để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao đời sống cho người dân, xã Minh Tân phối hợp với ngành chuyên môn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, vận động Nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất, kinh doanh và phát triển các dịch vụ, gắn với đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, xã đã tích tụ thành công gần 100 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả kinh tế thành vùng sản xuất chuyên canh cây trồng hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao, trong đó có các vùng trồng ớt xuất khẩu, dưa chuột an toàn, chuối tiêu hồng, rau an toàn, xây dựng nhà lưới với diện tích 2.000m2... Hiện tại, vùng rau an toàn mang lại thu nhập cao cho nông dân với các sản phẩm chính là các loại rau an toàn, ngô ngọt. Xã đã quan tâm hỗ trợ cho 2 hộ trồng chuối tiêu hồng về kỹ thuật, nguồn vốn đầu tư để duy trì tốt 11 ha chuối tiêu hồng.

Để có đầu ra ổn định, xã Minh Tân đã hỗ trợ các HTX xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ nông sản chủ lực tại địa phương. Trong đó, xã giao cho HTX dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Tân tổ chức sản xuất, tìm đầu mối bao tiêu sản phẩm cho nông dân và giao cho HTX Thành Vinh tổ chức sản xuất 12 ha dưa chuột an toàn (cả vụ đông năm 2020 và vụ chiêm xuân 2020-2021), 1,6 ha bí xanh, cho thu nhập cao và tạo việc làm với mức thu nhập 5 - 6 triệu đồng/người/tháng cho nhiều nông dân trong xã. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các HTX phát huy vai trò trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng các dịch vụ đảm bảo điều kiện sản xuất tốt nhất cho nông dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo kinh tế ổn định trên địa bàn xã.

Hiện nay, trên địa bàn xã đang có 39 hộ gia đình phát triển sản xuất theo hướng trang trại và chăn nuôi tổng hợp, nuôi trồng thủy sản với quy mô lớn có diện tích từ 1 ha trở lên, được quy hoạch ra các khu chăn nuôi tập trung. Xã cũng luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ về kỹ thuật, tìm đầu mối bao tiêu sản phẩm để các hộ duy trì tốt việc phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, xã Minh Tân đã và đang phát huy được thế mạnh của các ngành nghề nông thôn và các hoạt động tiểu thủ công nghiệp để phát triển kinh tế địa phương. Các nghề khai thác và chế tác đá, nghề mộc dân dụng, xây dựng, hoạt động vận tải, sản xuất gạch không nung, cơ khí... phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, trên địa bàn xã có 99 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trong đó có 25 công ty, doanh nghiệp, HTX và 57 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế tác đá mỹ nghệ, 2 công ty kinh doanh xăng dầu, 1 doanh nghiệp sản xuất phân bón. Hoạt động sản xuất của các cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn đang tạo việc làm cho hơn 3.500 lao động địa phương và các xã lân cận với mức thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng/người/tháng.

Hiệu quả của các mô hình tổ chức sản xuất góp phần tích cực trong việc giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Minh Tân chỉ còn 55 hộ, chiếm tỷ lệ 0,99%, trong đó 31 hộ thuộc đối tượng bảo trợ; thu nhập bình quân đầu người đạt 69,9 triệu đồng/năm.

Trao đổi với chúng tôi về hành trình để Minh Tân trở thành xã NTM kiểu mẫu, Bí thư Ðảng ủy xã Đỗ Quyết Thắng cho biết: “Xác định rõ việc xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc nên xã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị với mục đích ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; không ngừng phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được để phát triển bền vững. Theo đó, xã Minh Tân xác định đổi mới tổ chức sản xuất đóng vai trò quan trọng trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Ðể thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, Ðảng ủy, UBND xã đã làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, gắn với quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất. Đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm. Ðồng thời duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: chuyển đổi cây trồng, chăn nuôi theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang tập trung ứng dụng công nghệ cao...”.

Có thể nói, đổi mới tổ chức sản xuất chính là yếu tố quyết định nhằm tạo ra tiềm lực kinh tế vững chắc cho doanh nghiệp cũng như các hộ dân, từ đó đầu tư xây dựng NTM. Việc giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí về NTM kiểu mẫu là cả một hành trình dài ở phía trước; với những thành quả đã đạt được sẽ là điểm tựa vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Tân xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2021.

Bài và ảnh: Công Quang