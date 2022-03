Diện mạo mới ở xã nông thôn mới nâng cao Ngọc Phụng

Có dịp về thăm xã nông thôn mới (NTM) nâng cao Ngọc Phụng (Thường Xuân), cảm nhận đầu tiên là một vùng quê tràn đầy sức sống, với hệ thống giao thông liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, những ngôi nhà kiên cố, nhà cao tầng mọc lên san sát. Hoạt động thương mại - dịch vụ ngày một phát triển với đa dạng các loại hình, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng cao.

Mô hình trồng bưởi Diễn áp dụng công nghệ cao của gia đình anh Lê Xuân Hoằng, ở thôn Xuân Thắng cho hiệu quả kinh tế cao.

Ông Hà Đình Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng phấn khởi cho biết: Năm 2015, xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Với mục tiêu giai đoạn 2016-2020 xã phải về đích NTM nâng cao, vì vậy xã luôn xác định việc đạt chuẩn NTM đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng thành công xã NTM nâng cao càng khó hơn. Do vậy, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng, giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân xác định được tầm quan trọng trong việc duy trì các tiêu chí xây dựng NTM bền vững; tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vững hệ thống chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Với quan điểm xây dựng NTM phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân, vì vậy, địa phương luôn ưu tiên phát triển ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, đưa cây trồng có giá trị thu nhập kinh tế cao vào sản xuất. Xã đã chuyển đổi được hàng chục ha đất đồi, đất bãi trồng cây lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, dưa vàng Kim Hoàng hậu và hoa màu áp dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP; 400 ha lúa được quy hoạch thành cánh đồng mẫu lớn gieo trồng các loại lúa lai chất lượng cao, năng suất ước đạt từ 70 - 72 tạ/ha. Ngoài ra, xã chú trọng mở rộng các loại hình kinh doanh, sản xuất dịch vụ và thương mại. Đến nay, trên địa bàn xã có 13 công ty, doanh nghiệp và 265 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 48 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,02% (theo chuẩn cũ). Song song với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Ngọc Phụng còn chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng. Giai đoạn 2011-2021, xã đã huy động được trên 227 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Với những kết quả đã đạt được, tháng 12-2020 xã Ngọc Phụng được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã NTM nâng cao.

Về Ngọc Phụng hôm nay, 100% hệ thống đường giao thông trong xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa; công sở, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì. Tình làng, nghĩa xóm được coi trọng. Việc tổ chức hiếu, hỷ được thực hiện theo nếp sống mới văn minh; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững... Đến nay, 4/7 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và xã đang nỗ lực phấn đấu sớm cán đích xã NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Khắc Công