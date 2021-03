Đảng bộ xã Xuân Bình tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tháng 3-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Bình, huyện Như Xuân vui mừng phấn khởi tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là thành quả của sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền cùng với sự đồng thuận của Nhân dân trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM.

Đường giao thông thôn Xuân Hợp, xã Xuân Bình (Như Xuân) được đầu tư nâng cấp tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau khi đạt xã NTM, với nhận thức việc xây dựng NTM đã khó, nhưng việc giữ vững NTM bền vững còn khó khăn, nên tuy không phải là xã được huyện Như Xuân chọn làm điểm xã NTM nâng cao, nhưng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Bình đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí của xã NTM nâng cao.

Để có được kết quả trên, phải nói đến tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong xã đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020. Từ một xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và Chương trình 30a của Chính phủ, xã Xuân Bình đã khắc phục những hạn chế, khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, kết hợp lồng ghép thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, tạo động lực để họ từng bước vươn lên thoát nghèo. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Xuân Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả toàn diện. Tổng giá trị thu nhập đến năm 2020 đạt 218,1 tỷ đồng, tăng 92,3 tỷ đồng so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,3 triệu đồng, tăng 20,5 triệu đồng so với năm 2015, vượt 25,2% mục tiêu đại hội. Xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng năng suất; nhiều mô hình sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng thanh long, bưởi Diễn, nuôi ong lấy mật; đồng thời tập trung chuyển đổi diện tích đất dốc, bạc màu sang trồng cây lâm nghiệp, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy trên địa bàn. Chăn nuôi chuyển dịch mạnh mẽ từ chăn thả tự nhiên sang chăn nuôi có kiểm soát theo mô hình gia trại, trang trại; giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2020 ước đạt 7,6 tỷ đồng, chiếm 18,1% giá trị ngành nông nghiệp. Hiện, toàn xã có 6 trang trại, tăng 4 trang trại so với năm 2015; nhiều mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, đang được nhân rộng như: mô hình nuôi gà thả vườn, nuôi dê sinh sản, nuôi ong lấy mật.

Trong xây dựng cơ sở hạ tầng, 5 năm qua, toàn xã đã bê tông hóa được 28,17km đường giao thông với tổng số tiền 10,9 tỷ đồng, xây dựng mới 8 nhà văn hóa thôn với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học và trạm y tế xã với tổng số tiền gần 1,165 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ 102 hộ xóa nhà tạm bợ với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng; xây dựng được 22km đường điện chiếu sáng với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động xây dựng NTM đạt 148,6 tỷ đồng...

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, Đảng bộ xã Xuân Bình thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền cũng như xây dựng các chương trình hành động, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên và rộng khắp trong Nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, trong 5 năm (2015-2020) đã kết nạp 35 đảng viên mới, bình quân hằng năm kết nạp 7 đảng viên, đạt mục tiêu đại hội. Hiện tại, đảng bộ có 239 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ. Số đảng viên trẻ, người trực tiếp lao động sản xuất ngày càng tăng.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Bình, cho biết: Để nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc giữ vững các tiêu chí NTM và thực hiện xây dựng NTM nâng cao, đảng ủy xã đã phân công các thành viên trong ban chỉ đạo theo dõi và phụ trách các nhóm lĩnh vực chuyên môn ứng với các tiêu chí NTM nâng cao, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, theo dõi các lĩnh vực mình phụ trách; lập kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể từng khối lượng công việc; chủ động tham mưu đề xuất để hoàn thành công việc; đồng thời có báo cáo đánh giá kết quả về thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc lĩnh vực mình phụ trách về ban chỉ đạo xây dựng NTM để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của xã. Mặt khác, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM nâng cao bằng nhiều hình thức, như: Thông qua hội nghị đảng bộ, hội nghị các đoàn thể và hội nghị thôn; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã về mục đích, nội dung, ý nghĩa và hiệu quả to lớn, thiết thực của việc củng cố, duy trì, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao mà Nhân dân là chủ thể, để mọi người hiểu, tham gia thực hiện một cách tích cực và tự giác. Qua gần 1 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao, ý thức người dân đã được nâng lên, tích cực tham gia các phong trào vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp; các thôn tiếp tục huy động nguồn lực đóng góp của Nhân dân để nâng cấp và làm mới đường điện chiếu sáng. Cùng với các nguồn hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn huy động Nhân dân đóng góp, ngân sách xã hỗ trợ xi măng, năm 2020, xã Xuân Bình đã đầu tư làm được 3,5km đường bê tông tại thôn Mít, thôn Sim, thôn Mơ và thôn Xuân Hợp, thôn Xuân Phú, thôn Hùng Tiến... Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao đời sống Nhân dân, cấp ủy, chính quyền đã vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bài và ảnh: Minh Hiếu