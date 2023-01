Chuyện xây dựng nông thôn mới ở Vân Am

Những ngày đầu năm Quý Mão 2023, chúng tôi có dịp quay trở lại xã Vân Am (Ngọc Lặc), cảm nhận được không khí xuân rộn ràng trên từng nếp nhà, ngõ xóm. Đón chúng tôi bằng nụ cười thân thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Am Lê Quyết Thắng phấn khởi chia sẻ: “Là một trong những xã còn nhiều khó khăn của huyện. Song, năm 2022 cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã đã nỗ lực, phấn đấu đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Giờ đây, cơ sở hạ tầng của xã cơ bản được đầu tư, nhiều thôn đã có đường giao thông bê tông đi lại thuận tiện, tạo điều kiện cho Nhân dân giao thương phát triển kinh tế - xã hội”.

Thôn Đắm Vân Giang - thôn nông thôn mới đầu tiên của xã Vân Am.

Như để minh chứng những gì xã đã làm được, ông Thắng nhiệt tình chở chúng tôi đi một vòng trong xã. Vừa đi ông Thắng vừa cho biết: “Năm 2022, tranh thủ các nguồn lực và sự quan tâm của huyện cũng như đóng góp của Nhân dân, xã đã đầu tư làm xong một số công trình giao thông ở các thôn, xây dựng công trình mương tưới tiêu, lớp học của các trường mầm non, tiểu học Vân Am I, THCS Vân Am; xây dựng được 4.700m đường điện chiếu sáng công cộng; trồng được 5.050 cây xanh, 11,7km hàng rào xanh, làm được 30.000 bầu ươm cây giống; vận động Nhân dân đầu tư làm 28 gia trại, chủ yếu là các gia trại vườn rừng, gia trại tổng hợp, chăn nuôi... Đặc biệt, xã đã phát động phong trào ngày chủ nhật sạch đến các thôn. Cứ vào ngày chủ nhật là các thôn lại huy động Nhân dân quét dọn vệ sinh môi trường, làm cỏ, chăm sóc hàng rào xanh, đường hoa, vệ sinh nơi công cộng khu trung tâm văn hóa... Cũng chính từ phong trào này mà ý thức giữ gìn vệ sinh nhà ở, đường làng, ngõ xóm của Nhân dân được nâng cao”.

Dừng chân tại nhà văn hóa thôn Đắm Vân Giang - thôn đạt chuẩn NTM đầu tiên của xã, Phó Chủ tịch UBND xã chỉ cho chúng tôi xem khu nhà văn hóa được xây dựng khang trang, khuôn viên rộng rãi, sạch, đẹp; những hàng cây cau cảnh, cây chè mạn được Nhân dân trồng, cắt tỉa gọn ngàng, thẳng tắp.

Hồ hởi khoe với chúng tôi về hàng cau cảnh đang vươn lên xanh tốt, ông Phạm Văn Nguyên, một trong những hộ dân ở thôn Đắm Vân Giang nói “Mặc dù đã xây dựng tường rào nhưng thực hiện phong trào xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, xây dựng thôn NTM, gia đình tôi đã tự mua hàng chục cây cau cảnh về trồng ngoài bờ tường. Nhìn hàng cau mỗi ngày xanh tốt, tôi thấy rất vui vì đã đóng góp cho đường quê thêm tươi mới. Bới, trước kia con đường này đi lại vất vả lắm; đất đỏ trơn trượt, trời mưa đi về người và xe nhuộm một màu đỏ. Giờ thì đổi thay rồi. Cuộc sống của người dân cũng đỡ vất vả hơn nhiều...”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để thôn Đắm Vân Giang đạt chuẩn thôn NTM vào năm 2021 là cả một quá trình. Từ việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi ý thức, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, đến việc phát huy vai trò chủ thể của người dân, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”; lựa chọn các tiêu chí dễ thì làm trước, khó thì làm sau, đến việc cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong trong mọi phong trào của thôn. “Có làm như vậy thì Nhân dân mới tin tưởng để tham gia đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn. Hiện, 100% đường trục thôn đã sạch đẹp, không còn lầy lội vào mùa mưa. Những khu vườn tạp đã được người dân quy hoạch, trồng thay thế bằng các cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế. Trong thôn không còn nhà tạm, dột nát. Bộ mặt trong thôn thay đổi rõ rệt, đó là thành quả của Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM đã tạo nên một khí thế mới, một sức sống mới cho vùng quê vốn còn nhiều gian khó ở Vân Am” - bà Phạm Thị Chiến, bí thư chi bộ kiêm trưởng ban phát triển thôn Đắm Vân Giang chia sẻ.

Từ cách làm của thôn Đắm Vân Giang, năm 2022 xã Vân Am có thêm 3 thôn Rẻ, Thuận Bà, Giỏi hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn thôn NTM. Chia tay thôn Đắm Vân Giang và nữ bí thư tâm huyết với phong trào, trên đường về, chúng tôi đi qua những con đường đang được mở rộng, chứng kiến cảnh người dân chặt cây, hiến đất, tham gia làm đường mới thấy được sự đồng thuận, quyết tâm của chính quyền và Nhân dân Vân Am trong công cuộc XDNTM. Phó Chủ tịch UBND xã Lê Quyết Thắng bộc bạch: “Là xã miền núi, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn, việc huy động nguồn lực đóng góp của Nhân dân hạn chế; nhiều tiêu chí trong XDNTM sẽ rất khó thực hiện. Song, với quyết tâm cao, năm 2023 đảng bộ, chính quyền xã Vân Am tiếp tục lựa chọn từng tiêu chí cụ thể để thực hiện, trong đó tăng cường công tác hướng dẫn thôn, hộ gia đình hoàn thành các tiêu chí thôn, tiêu chí hộ; biểu dương những hộ làm tốt trong XDNTM trên loa phát thanh của thôn, truyền thanh của xã; tập trung thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, lấy kinh tế làm “đòn bẩy” để sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục cùng đồng hành. Không ngừng tranh thủ nguồn lực và sự quan tâm của huyện cũng như huy động Nhân dân đóng góp để đầu tư củng cố hạ tầng cơ sở, xây dựng 2 thôn đạt chuẩn NTM, 3 thôn NTM kiểu mẫu. Hy vọng với những mục tiêu mới, kế hoạch mới, Vân Am sẽ sớm về đích xã NTM vào năm 2023”.

Bài và ảnh: Ngân Hà