Tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

Năm 2023, kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố và là năm thứ 2 liên tiếp đạt kết quả cao, đứng đầu khu vực thi đua Bắc Trung bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 28/12, Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh năm 2023, triển khai công tác năm 2024 đã được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại diện Ban chỉ đạo THADS các huyện tham gia hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo - PV) đã tập trung chỉ đạo việc tổ chức thi hành các vụ án lớn, phức tạp, cưỡng chế thi hành án dân sự (THADS) có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo quy định. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan THADS trong công tác tự kiểm tra, đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng THA. Do đó, năm 2023 trên địa bàn tỉnh các cơ quan THADS đều đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm đã hoàn thành thi hành xong 14.505 trong 16.660 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 87,06%, vượt 3,76% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Về tổng số tiền có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 412,287 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51,85%, vượt 6,05% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao.

Trong số trên, đã thi hành xong 10.885 việc với số tiền là 61,028 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 89,02% về việc và 59,92% về tiền) về các khoản thu cho ngân sách Nhà nước. Thi hành xong 54 việc, với số tiền 10,998 tỷ đồng trong thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đáng chú ý, năm 2023 các cơ quan THADS trong tỉnh đã vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành 14.336 vụ việc. Trong đó đã vận động, thuyết phục thành công 27 việc giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Việc tổ chức cưỡng chế THA giảm 9 cuộc so với cùng kỳ.

Trong công tác theo dõi án hành chính, Cục THADS đã tiếp nhận chuyển giao 147 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Kết quả theo dõi đối với 9 vụ việc có quyết định buộc thi hành án hành chính đã thi hành xong 1 vụ việc. Các vụ việc bản án, quyết định chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện nhưng chưa có quyết định buộc thi hành án hành chính, cơ quan THADS đã liên tục cập nhật kết quả thi hành để báo cáo bao gồm 50 vụ việc, đã thi hành xong 19 việc, còn phải theo dõi 31 vụ việc.

Năm 2023, Ban chỉ đạo THADS hai cấp đã chỉ đạo các cơ quan THADS và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp đã được ký kết; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp, đặc biệt là Quy chế phối hợp giữa Cục THADS tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa. Chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh có liên quan tập trung phối hợp chặt chẽ với Cục THADS giải quyết dứt điểm vụ việc Công ty TNHH Tây Đô. Hiện vụ việc đang được tổ chức bán đấu giá lần thứ 18 với số tiền bán đấu giá hơn 89 tỷ đồng...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung, đi sâu phân tích, làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính trong năm 2023. Từ đó chỉ ra nguyên nhân và đề xuất kiến nghị thực hiện một số giải pháp.

Đại diện Ban chỉ đạo THADS huyện Thọ Xuân tham luận tại hội nghị.

Đại diện Chi cục THADS huyện Hoằng Hóa tham luận tại hội nghị.

Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Quan Hóa phát biểu tham luận.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh, trong những năm qua, đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác thi hành án nói chung được cấp ủy, chính quyền các cấp rất quan tâm. Hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ quan THA có nhiều đổi mới, thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cùng cấp chỉ đạo triển khai, tổ chức thi hành pháp luật về THADS, thi hành án hành chính. Đồng thời làm tốt chức năng điều phối, nâng cao chất lượng phối hợp giữa cơ quan THA và các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo. Từ đó, kết quả công tác THA trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thay mặt Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương và khẳng định, đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố và là năm thứ 2 liên tiếp đạt kết quả cao, đứng đầu khu vực thi đua Bắc Trung bộ. Kết quả này, cùng với các lĩnh vực công tác tư pháp khác đã góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác THA trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành hoặc thi hành không dứt điểm, đặc biệt là các vụ việc phức tạp có liên quan đến tín dụng ngân hàng, đồng chí đề nghị các cấp, ngành và hệ thống THADS cần tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp.

Trước hết, các cơ quan hành chính Nhà nước phải gương mẫu, nghiêm túc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các quy định, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác thi hành án dân sự, hành chính.

Ban Chỉ đạo THADS hai cấp cần tập trung chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo vào cuộc sâu sát, quyết liệt, tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự ủng hộ của các tổ chức chính trị - xã hội, sự phối hợp của Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an và các cơ quan có liên quan để tổ chức THA, đặc biệt là các vụ phải cưỡng chế...

Cơ quan THA các cấp cần theo dõi, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hoặc Ban chỉ đạo chỉ đạo xử lý nghiêm đối với người THA là cơ quan hành chính hoặc người đứng đầu các cơ quan hành chính nhưng không gương mẫu, chấp hành không nghiêm các quy định về tố tụng, THA hành chính. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Viện Kiểm sát để kịp thời theo dõi, quản lý, kiểm sát việc thi hành án ngay từ giai đoạn thụ lý THA, nhất là các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục vận động để người phải THA tự nguyện thi hành, không chống đối, bỏ đi khỏi địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng làm tốt việc thẩm định tài sản thế chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là xác định giá trị tài sản cao hơn thực tế. Phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan thi hành án, tránh tình trạng khi đã có bản án, quyết định của Tòa án thì các ngân hàng, tổ chức tín dụng phó mặc hoàn toàn cho cơ quan THA...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hoàng Văn Truyền đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Giấy khen của Tổng cục trưởng Cục THADS cho các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS cho các tập thể, cá nhân.

Trước đó, Cục THADS tỉnh đã tổ chức quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023.

Đỗ Đức